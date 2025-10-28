ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 280 Euro
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
