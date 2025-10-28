W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec nach der erneuten Prognosesenkung von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterzulieferers habe im dritten Quartal enorm geschwächelt und selbst die geringsten Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

