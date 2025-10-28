ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 75 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse sieht beim Waferhersteller nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht ist. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß aufgefallen, schrieb er am Dienstagmorgen. Einsparungen hätten geholfen, einige Verzögerungen ins vierte Quartal hinein zu kompensieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
Wichtige WocheDax im Bann von Geopolitik, Berichtssaison und Notenbankengestern, 05:50 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Qualcomm springen hoch - Einstieg in Markt für KI-Rechenzentrengestern, 17:40 Uhr · dpa-AFX
Insider-InformationenTelekom und Nvidia planen wohl milliardenschweres Rechenzentrum in Münchenheute, 08:16 Uhr · Reuters
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschubgestern, 16:52 Uhr · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista