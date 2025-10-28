W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, auch wenn die Kosten etwas geringer ausgefallen seien, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach dem insgesamt durchwachsenen Quartalsbericht der französischen Bank. Denn die Kernkapitalquote habe sehr positiv überrascht./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT

