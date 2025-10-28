W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HSBC auf 'Neutral' - Ziel 950 Pence

dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Großbank habe gute Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kian Abouhossein am Dienstag. Der Anlegerfokus sei auf die Mittelverwendung gerichtet./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 05:58 / GMT

