W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: FMA informiert zu Risiken bei qualifizierten Nachrangdarlehen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    In der Reihe "Reden wir über Geld" erklärt die FMA, worauf  
Anleger:innen bei diesem Produkt achten sollten 

Wien (APA-ots) - Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet  
sich in der 
aktuellen Ausgabe der Informationsreihe "Reden wir über Geld" 
qualifizierten Nachrangdarlehen - einer riskanten Finanzierungsform, 
die häufig bei Immobilien- oder Unternehmensprojekten eingesetzt 
wird. 

Bei qualifizierten Nachrangdarlehen leihen Anleger:innen einem 
Unternehmen Geld - meist für Immobilien- oder Unternehmensprojekte. 
Im Insolvenzfall werden diese Darlehen erst nach allen anderen 
Gläubigern bedient - es gibt keinen Anspruch auf Einlagensicherung 
oder garantierte Rückzahlung. Oft bleibt für die Nachranggläubiger 
nichts übrig. Die Rückzahlung kann zudem verschoben werden, wenn das 
Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Ein Totalverlust 
ist möglich. Es bestehen keine Mitspracherechte oder 
Gewinnbeteiligungen. 

Hohe Zinsen sollen das Risiko ausgleichen. Die FMA warnt jedoch: 
Hohe Zinsversprechen ohne nachvollziehbares Geschäftsmodell sind ein 
Warnsignal. Investieren Sie nur bei transparenten Anbietern und 
setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie verkraften können. 

Die FMA empfiehlt, die Nachrangklausel im Vertrag besonders 
sorgfältig zu prüfen. Sie regelt, dass Zins- und Rückzahlungen nur 
erfolgen dürfen, wenn das Unternehmen finanziell gesund ist und keine 
Risiken durch die Zahlung entstehen. Die Klausel muss transparent und 
rechtlich wirksam formuliert sein - andernfalls kann sie unwirksam 
sein. 

Zwtl.: Fazit 

Qualifizierte Nachrangdarlehen sind keine sicheren Geldanlagen, 
sondern hochriskante Investments mit Totalverlustrisiko. Die FMA rät 
Anleger:innen, sich umfassend zu informieren und bei Unsicherheiten 
unabhängigen Rat einzuholen. 

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel "Stellen 
Sie sich ganz hinten an!" ist wie alle bisherigen Ausgaben online 
unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. Weiterführende 
Informationen rund ums Thema Finanzen finden Sie im "Finanz-ABC" auf 
der FMA-Webseite. 

Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @ 
redenwiruebergeld . Den "Reden wir über Geld"-Podcast gibt es 
überall, wo es Podcasts gibt. 

Rückfragehinweis: 
   FMA-Mediensprecher 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0047    2025-10-28/10:05
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden