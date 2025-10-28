W​e​r​b​u​n​g ausblenden

APA ots news: Unternehmen fragen wieder mehr Kredite nach - langer...

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: Unternehmen fragen wieder mehr Kredite nach - langer Abwärtstrend gestoppt

Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das  
Kreditgeschäft (Bank Lending Survey), drittes Quartal 2025 

Wien (APA-ots) - Die an der Umfrage teilnehmenden Banken melden eine  
gestiegene 
Kreditnachfrage der Unternehmen im dritten Quartal 2025. Für das 
vierte Quartal 2025 erwarten sie einen weiteren Anstieg. Das beendet 
einen langen Abwärtstrend. Zuvor war die Kreditnachfrage der 
Unternehmen in einem schwachen Konjunkturumfeld fast drei Jahre lang 
gesunken. Es wird sich in den nächsten Monaten in der 
Monetärstatistik der OeNB zeigen, in welchem Ausmaß die steigende 
Kreditnachfrage von Unternehmen auch zu einer erhöhten 
Neukreditvergabe führt. Die Nachfrage der privaten Haushalte nach 
Wohnbaukrediten ist im dritten Quartal 2025 ebenfalls gestiegen. Hier 
hat sich eine schon länger bestehende spürbare Belebung fortgesetzt. 
Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage der 
Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter 
den führenden heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde in der 
zweiten Septemberhälfte 2025 durchgeführt. 

Unternehmenskredite: Nachfrage steigt erstmals nach fast 
dreijähriger Abwärtsentwicklung 

Die Kreditnachfrage von Unternehmen ist im dritten Quartal 2025 
gestiegen - erstmals seit dem dritten Quartal 2022. Für das vierte 
Quartal 2025 erwarten die an der Umfrage teilnehmenden Banken einen 
weiteren Nachfrageanstieg. Das markiert das Ende einer langen 
Abwärtsentwicklung, die vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur 
in Österreich und herausfordernden globalen Entwicklungen zu sehen 
ist. 

In der Vergangenheit hat vor allem ein rückläufiger 
Finanzierungsbedarf der Unternehmen für Anlageinvestitionen die 
Kreditnachfrage gebremst. Im dritten Quartal 2025 scheint die 
Investitionsschwäche nun nicht mehr als die Nachfrage weiter 
dämpfender Faktor auf. Unterstützt wurde die Nachfrage zuletzt von 
gesunkenen Zinsen für Unternehmenskredite und einer aktiveren 
Geschäftstätigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen. 

Die Kreditangebotspolitik der Banken gegenüber Unternehmen hat 
sich seit Mitte 2025 etwas entspannt. Die Angebotspolitik umfasst die 
Kriterien der Banken für die Kreditvergabe und die Kreditkonditionen, 
etwa Kreditzinsen und Kreditsicherheiten. Insbesondere wurden die 
Zinsen und Margen gesenkt. Der wesentliche Grund dafür war die 
Intensivierung des Wettbewerbs zwischen den Banken. 

Aus der Umfrage geht aber auch hervor, dass die gesamte 
Angebotspolitik nach wie vor von der angespannten Risikosituation 
belastet wird. Insbesondere die allgemeine Wirtschaftslage und die 
Kreditwürdigkeit der Unternehmen werden von den Banken weiterhin als 
Risikofaktoren wahrgenommen. Dies hat von Anfang 2022 bis Mitte 2025 
zu umfassenden Verschärfungen der Angebotspolitik geführt. Für 
Unternehmen ist es somit über die Jahre schwieriger geworden, Kredite 
aufzunehmen, weil Banken vermehrt Kreditanträge ablehnen und die 
Kreditkonditionen schlechter geworden sind. 

Private Wohnbaukredite: Anstieg der Nachfrage setzt sich im 
dritten Quartal 2025 fort 

Nach einem historischen Tief Anfang 2024 steigt die Nachfrage 
privater Haushalte nach Wohnbaukrediten seit dem ersten Halbjahr 2024 
wieder. 2024 war der Anstieg noch moderat, in den ersten drei 
Quartalen 2025 fiel er deutlicher aus. Im vierten Quartal 2025 soll 
sich diese Entwicklung gemäß den Erwartungen der befragten Banken 
abgeschwächt fortsetzten. 

Hauptgrund für den Nachfrageanstieg sind die gesunkenen Zinsen - 
wesentlich bestimmt durch die Zinspolitik der EZB. Von Juni 2024 bis 
Juni 2025 hat die EZB ihren Leitzins schrittweise von 4 % auf 2 % 
gesenkt. Infolgedessen ist das Zinsniveau allgemein gesunken, und 
Kredite sind günstiger geworden. 

Die laut Umfrageergebnissen gestiegene Nachfrage der privaten 
Haushalte nach Wohnbaukrediten hat auch zu einer gestiegenen 
Neuvergabe von Wohnbaukrediten durch die Banken geführt. Gemäß OeNB- 
Kreditstatistik wurden von Jänner bis August 2025 pro Monat 
durchschnittlich 1,4 Mrd EUR an neuen Wohnbaukrediten vergeben (mit 
Spitzen von 1,6 Mrd EUR im April und im Juli). Das ist ein Zuwachs 
von 44 % gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 2024. Die gestiegene 
Nachfrage nach Wohnbaukrediten signalisiert eine weiterhin solide 
Neukreditvergabe in den nächsten Monaten. Eine ähnlich expansive 
Kreditentwicklung wie in den Jahren der Niedrigzinsphase bis Mitte 
2022 ist aber auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Zum Vergleich: 
2021 betrug die Neukreditvergabe für privaten Wohnbau 
durchschnittlich 2,1 Mrd EUR pro Monat. 

Hinweis: Der parallel zur Presseaussendung erscheinende Bericht 
beleuchtet diesmal auch die Entwicklung der Zinsen und Raten für neue 
Wohnbaukredite im langfristigen Vergleich. 

Die Zentralbanken des Euroraums - in Österreich die 
Oesterreichische Nationalbank (OeNB) - führen gemeinsam mit der 
Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine 
Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren 
Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die 
Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten, sowie 
sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei 
werden rund 150 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums 
befragt, darunter acht Institute aus Österreich. 

Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in 
der Publikationsreihe "OeNB Reports" veröffentlicht ( 
https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/reports.html ). 

Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der 
OeNB-Website unter https://www.oenb.at/Geldpolitik/Erhebungen/umfrage 
-ueber-das-kreditgeschaeft.html . 

Die Resultate für den Euroraum werden von der EZB auf ihrer 
Website publiziert: 
https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html- 
/index.en.html 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/156/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0048    2025-10-28/10:08
APA

