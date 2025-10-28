Crowdstrike - Chart + Auswertung: Beides top!
HSBC · Uhr
Chart + Auswertung: Beides top!
Am Wochenende filtern wir regelmäßig unser Anlageuniversum anhand der Kriterien Relative Stärke nach Levy und dem Money Management-Aspekten berücksichtigenden Kelly-Faktor. Gemessen an beiden objektiven Maßstäben macht die Crowdstrike-Aktie derzeit eine gute Figur – sprich es liegt ein lehrbuchmäßiger Aufwärtstrend vor. Zu dieser Ausgangslage gesellt sich eine charttechnisch sehr vielversprechende Situation. So gelang mit 535,52 USD zuletzt ein neues Allzeithoch. Der Vorstoß auf neue Rekordhöhen geht mit der Auflösung einer kleinen Schiebezone zwischen 469 USD und 518 USD einher (siehe Chart). Übergeordnet liegt sogar eine noch sehr viel größere Tradingrange vor, denn die Kursentwicklung seit April kann als noch wesentlich markantere Seitwärtsphase zwischen 402 USD und 518 USD interpretiert werden. Während das zuerst genannte Muster ein Anschlusspotenzial von knapp 50 USD bereithält, lässt letztere sogar auf ein Kurspotenzial von gut 115 USD hoffen. Als Stop-Loss bietet sich indes die runde 500er-Marke an. Schließlich würde ein Rebreak dieses Level die Gefahr eines „false breaks“ auf der Oberseite spürbar anschwellen lassen.
Crowdstrike (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Crowdstrike
Quelle: LSEG, tradesignal²
