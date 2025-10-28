Werbung ausblenden

DAX-FLASH: Im Minus erwartet - Abstand zum Rekordniveau bleibt

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China am Vorabend weiter gegangen war. Der Broker IG taxierte den Dax zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent tiefer auf 24.255 Punkte. Zum Rekord von 24.771 Punkten fehlen damit gut 500 Punkte.

Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets tendiert der Dax weiterhin seitwärts, eine Dynamik wie in den USA wolle hierzulande weiterhin nicht aufkommen. Von einem kurzen Ausreißer nach unten abgesehen, bewegt sich der deutsche Leitindex nun schon zwei Wochen in einer engen Spanne, die von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Zählern ausgehend etwa 400 Punkte groß ist. "Nach unten ist der Dax recht gut abgesichert. Nach oben aber auch weiterhin gedeckelt", so Utschneider.

Wenn Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit hierzulande nicht groß hilft, bleiben die Berichtssaison und die ab Mittwoch erwarteten Zinsentscheide der Notenbanken aus den USA und der Eurozone als potenzielle Kurstreiber. Am Dienstag gibt es neben der Zahlenvorlage von Symrise und der Deutschen Börse noch Eckdaten und Ausblicke von Unternehmen wie Nordex , Hypoport oder Suss Microtec zu verarbeiten./tih/stk

