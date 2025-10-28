W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 28.10.2025

Mauer Start - Quartalszahlen können nicht überzeugen

onvista · Uhr
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem etwas schwächeren Start wird der deutsche Leitindex wohl auch am Dienstag auf Abstand bleiben zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im US-chinesischen Zollstreit am Vorabend weitergegangen war. Am deutschen Markt kommen am Dienstag Quartalsberichte und teils trübere Ausblicke von Unternehmen nicht so gut an.

Der X-Dax als Indikator für den Dax signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein knappes Minus auf 24.291 Punkte. Zum Rekord von 24.771 Punkten fehlt also noch ein Stück.

Der Euroregion-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstag ebenfalls leicht schwächer erwartet.

Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets tendiert der Dax weiterhin seitwärts, eine Dynamik wie in den USA wolle hierzulande weiterhin nicht aufkommen. Von einem kurzen Ausreißer nach unten abgesehen, bewegt sich der Index nun schon seit zwei Wochen in einer engen Spanne, die von der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Zählern ausgehend etwa 400 Punkte groß ist.

"Nach unten ist der Dax recht gut abgesichert. Nach oben aber auch weiterhin gedeckelt", so Utschneider.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

In der Bilanzsaison stehen am Dienstag mit Symrise und der Deutschen Börse zwei Dax-Unternehmen im Blick. Während sich die Papiere der Deutschen Börse im vorbörslichen Handel auf Tradegate mit moderatem Abschlag eher unauffällig zeigten, ging es für Symrise um 3,5 Prozent nach unten im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen wird für das Wachstum im laufenden Jahr noch vorsichtiger.

Ein Kursdebakel erleben die Anleger von Süss Microtec mit vorbörslich minus 18 Prozent auf Tradegate. Der Halbleiterzulieferer hatte nach einem überraschend schwachen Quartal seine Margenerwartungen an das Gesamtjahr gesenkt.

Auch der Finanzdienstleister Hypoport wird pessimistischer - und kappte wegen schwächerer Geschäfte eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Deutschen Bank seine Umsatzprognose für das laufende Jahr. Das vorbörsliche Minus betrug 3,9 Prozent.

Der Chip-Zulieferer Siltronic sieht sich in einem unverändert schwierigen Umfeld auf Kurs zu seinen Jahreszielen, engte aber die Margenziele etwas ein. Vorbörslich verloren die Papiere des Wafer-Herstellers 4,8 Prozent.Optimismus verbreitet dagegen Nordex. Der Windturbinenhersteller rechnet nach einem guten Quartal mit einem höheren Jahresgewinn als bisher angepeilt. Die Titel sprangen um gut 10 Prozent hoch.

Wall Street verzeichnet Plus

In Erwartung einer baldigen Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China ist die Rekordjagd an den US-Börsen am Montag weitergegangen. Technologiewerte waren die größten Profiteure, was auch die Kursgewinne der sieben bedeutendsten US-Techaktien, der "glorreichen Sieben", verdeutlichten.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.544+ 0,71 Prozent
S&P 5006.875+ 1,23  Prozent
Nasdaq25.821+ 1,83 Prozent
Pharmabranche wächst: Zollstreit mit Trump kurbelt Export angestern · 19:19 Uhr · dpa-AFX

Asiens Börsen sind im Minus

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22549.141- 0,08 Prozent
Hang Seng26.331- 0,4 Prozent
CSI 3004.866- 0,4 Prozent
Chinas Notenbank steht vor Wiederaufnahme des Handels mit Staatsanleihengestern · 14:34 Uhr · dpa-AFX
Chinas Notenbank steht vor Wiederaufnahme des Handels mit Staatsanleihengestern · 14:34 Uhr · dpa-AFX

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,64+ 0,05 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,6154- 0,002 Prozent
10-jährige US-Anleihen 3,978- 0.019 Prozent

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1663+ 0,15 Prozent
Dollar in Yen151,97- 0,59 Prozent
Euro in Yen177,24- 0,44 Prozent
Devisen: Euro steigt im US-Handel auf Tageshochgestern · 20:19 Uhr · dpa-AFX

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent65,44 USD- 0,18 USD
WTI61,13 USD- 0,17 USD
Ölpreise stoppen Anstieggestern · 15:41 Uhr · dpa-AFX

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR GERRESHEIMER AUF 30 (55) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 42 (39) EUR - 'MARKET-PERFORM'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 42 (47,10) EUR - 'NEUTRAL'

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR TRATON AUF 27,40 (29,50) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR RWE AUF 51 (44,50) EUR - 'BUY'

- WDH/DZ BANK SENKT FAIREN WERT FÜR AT&T AUF 30 (32) USD - 'KAUFEN'

- UBS HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 279 (271) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR UBER AUF 124 (117) USD - 'BUY'

- UBS HEBT ZIEL FÜR DOORDASH AUF 316 (280) USD - 'NEUTRAL'

- UBS HEBT ZIEL FÜR LYFT AUF 21 (15) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS NIMMT TRITAX BIG BOX MIT 'OVERWEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 175 PENCE- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ENI AUF 14,50 (14) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT SOLVAY SA AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 24 (28) EUR- BERENBERG STARTET R&S GROUP MIT 'BUY' - ZIEL 40 CHF

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 50 (45) CHF - 'UNDERPERFORM'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 19 (18) EUR - 'BUY'

Aktien direkt über onvista handeln

- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR HERMES AUF 2270 (2295) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 95 (92) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 84,30 (80,50) EUR - 'BUY'

- HSBC SENKT ENI AUF 'HOLD' - ZIEL 16,50 EUR- JEFFERIES HEBT NOKIA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 6,60 (4,50) EUR

- JEFFERIES SENKT BIG YELLOW GROUP AUF 'HOLD' - ZIEL 1191 PENCE

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 77 (72) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT SIKA AG AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 160 (183) CHF

- MORGAN STANLEY SENKT SIKA AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 193 CHF

- ODDO BHF STARTET EQT MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 350 SEK

- ODDO BHF STARTET PARTNERS GROUP MIT 'OUTPERFORM'

- WDH/BERNSTEIN STARTET VIRBAC MIT 'MARKET-PERFORM' - ZIEL 409 EUR

- WDH/JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR FORVIA AUF 14,20 (13,35) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen

07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

08:30 DEU: Nordex, Analystenkonferenz zu Q3

10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3

17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen

21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen

21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen

Termine ohne Zeitangaben

DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h)

USA: Corning, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen

USA: Edison International, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25

14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25

15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25

(mit Material von dpa-AFX)

