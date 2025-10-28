EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
28.10.2025 / 09:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort:
https://unternehmen.bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025
Ort:
https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports
28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bastei Lübbe AG
|Schanzenstraße 6 – 20
|51063 Köln
|Deutschland
|Internet:
|www.bastei-luebbe.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2217612 28.10.2025 CET/CEST