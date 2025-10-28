EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

W​e​r​b​u​n​g ausblenden

28.10.2025
Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://unternehmen.bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Bastei Lübbe AG
Schanzenstraße 6 – 20
51063 Köln
Deutschland
Internet:www.bastei-luebbe.de
Bastei Lübbe

