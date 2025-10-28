EQS-AFR: Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Bastei Lübbe AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Bastei Lübbe AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.10.2025 / 09:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Bastei Lübbe AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://unternehmen.bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.11.2025

Ort:

https://unternehmen.bastei-luebbe.de/en/company/investor-relations/financial-reports

Sprache: Deutsch Unternehmen: Bastei Lübbe AG Schanzenstraße 6 – 20 51063 Köln Deutschland Internet: www.bastei-luebbe.de

