EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Gigaset AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.10.2025

Ort:

https://www.gst-ag.de/berichte/quartalsberichte/

Sprache: Deutsch Unternehmen: Gigaset AG Frankenstr. 2 46395 Bocholt Deutschland Internet: www.gst-ag.de

