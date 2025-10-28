EQS-AFR: Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Gigaset AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Gigaset AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
28.10.2025 / 17:44 CET/CEST
Hiermit gibt die Gigaset AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.10.2025
Ort:
https://www.gst-ag.de/berichte/quartalsberichte/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Gigaset AG
|Frankenstr. 2
|46395 Bocholt
|Deutschland
|Internet:
|www.gst-ag.de
