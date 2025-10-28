W​e​r​b​u​n​g ausblenden

EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Verkauf

EQS Group · Uhr
Wasserstoff
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

28.10.2025 / 13:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Tim
Nachname(n):Hameister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI

529900NBM89YAM5ENI18 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A255F11

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
107,20 EUR144.720,00 EUR
107,40 EUR16.110,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
107,2200 EUR160.830,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Tradegate
MIC:TGAT

28.10.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Friedrich Vorwerk Group SE
Harburger Straße 19
21255 Tostedt
Deutschland
Internet:www.friedrich-vorwerk-group.de
Ende der Mitteilung

101458 28.10.2025 CET/CEST

