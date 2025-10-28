EQS-DD: Friedrich Vorwerk Group SE: Tim Hameister, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.10.2025 / 13:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Tim Nachname(n): Hameister

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Friedrich Vorwerk Group SE

b) LEI

529900NBM89YAM5ENI18

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A255F11

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 107,20 EUR 144.720,00 EUR 107,40 EUR 16.110,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 107,2200 EUR 160.830,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

