EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



28.10.2025 / 13:52 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: dkam GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Dirk-Hilmar Nachname(n): Kraus Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

YOC AG

b) LEI

391200YTK6VMV8JTZV90

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005932735

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,22 EUR 24.438,40 EUR 11,75 EUR 2.937,50 EUR 11,80 EUR 4.720,20 EUR 12,04 EUR 4.817,76 EUR 11,90 EUR 11.900,00 EUR 12,05 EUR 18.078,15 EUR 12,05 EUR 6.025,00 EUR 12,00 EUR 6.000,00 EUR 11,90 EUR 5.950,00 EUR 12,15 EUR 1.858,95 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,0398 EUR 86.725,9600 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: YOC AG Greifswalder Str. 212 10405 Berlin Deutschland Internet: www.yoc.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

101474 28.10.2025 CET/CEST