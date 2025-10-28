EQS-DD: YOC AG: dkam GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
28.10.2025 / 13:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|dkam GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Dirk-Hilmar
|Nachname(n):
|Kraus
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|YOC AG
b) LEI
|391200YTK6VMV8JTZV90
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005932735
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|12,22 EUR
|24.438,40 EUR
|11,75 EUR
|2.937,50 EUR
|11,80 EUR
|4.720,20 EUR
|12,04 EUR
|4.817,76 EUR
|11,90 EUR
|11.900,00 EUR
|12,05 EUR
|18.078,15 EUR
|12,05 EUR
|6.025,00 EUR
|12,00 EUR
|6.000,00 EUR
|11,90 EUR
|5.950,00 EUR
|12,15 EUR
|1.858,95 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|12,0398 EUR
|86.725,9600 EUR
e) Datum des Geschäfts
|24.10.2025; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
28.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|YOC AG
|Greifswalder Str. 212
|10405 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.yoc.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101474 28.10.2025 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Original-Research: TeamViewer AG (von Quirin Privatbank Kapitalmarktgeschäft...gestern, 15:58 Uhr · dpa-AFX
EQS-DD: TeamViewer SE: Mei Dent, Interessewahrende Order über den Kauf von 10.000 Aktien.gestern, 13:28 Uhr · EQS Group
EQS-DD: TeamViewer SE: Mark Banfield, Interessewahrende Order über den Kauf von 15.000 Aktien.gestern, 13:20 Uhr · EQS Group
Premium-Beiträge
Chartzeit EilmeldungWenn der Gegenwind zum Rückenwind wird: Lateinamerikas Digitalriese vor dem nächsten Wachstumsschubgestern, 16:52 Uhr · onvista
Rekordhohe Bewertungen„Reduzieren Aktien bereits“: So investieren Profis bei diesen Kursen22. Okt. · onvista