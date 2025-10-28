EQS-News: Aareal Bank schließt erste SRT-Transaktion erfolgreich ab

EQS-News: Aareal Bank AG / Schlagwort(e): Immobilien

Aareal Bank schließt erste SRT-Transaktion erfolgreich ab

Transaktion erhöht Kapitaleffizienz und unterstützt weiteres Wachstum

Volumen von 2 Mrd. € umfasst ein breit diversifiziertes Kernportfolio europäischer Kredite – rein synthetischer Risikotransfer

Wiesbaden, 28. Oktober 2025 – Die Aareal Bank hat ihre erste SRT-Transaktion (Significant Risk Transfer) erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion referenziert auf ein Portfolio nicht-leistungsgestörter europäischer Gewerbeimmobilienkredite (CRE). Der Risikotransfer erfolgt rein synthetisch. Damit bot die Aareal Bank Investoren die Möglichkeit, sich an einem qualitativ hochwertigen, 2 Mrd. € großen CRE-Portfolio zu beteiligen. Das Portfolio, das rund sechs Prozent des gesamten CRE-Portfolios der Aareal Bank ausmacht, repräsentiert einen Querschnitt des europäischen Kreditbuchs der Aareal Bank.

Andy Halford, Finanzvorstand der Aareal Bank: „Die erfolgreiche Transaktion stärkt unsere Kapitaleffizienz und unterstützt unser weiteres Wachstum. SRTs sind ein bewährtes Instrument einer modernen und effizienten Banksteuerung. Investoren übernehmen einen Teil des Kreditrisikos und erhalten dafür eine Risikoprämie. Mit dieser Transaktion setzen wir Eigenkapital frei, das wir wieder in attraktives Neugeschäft investieren können.“

Das Vertragsverhältnis zwischen der Aareal Bank und ihren Kreditnehmern bleibt unberührt. Kreditrisiken werden im Rahmen dieses SRTs lediglich synthetisch übertragen. Die breite sektorale und geografische Diversifikation sowie die hohe Kreditqualität des SRT-Portfolios bildeten die Grundlage dafür, dass die Investoren bei ihrer Due Dilligence ausschließlich anonymisierte Daten nutzten. Im Kontext von SRT-Transaktionen im CRE-Bereich ist eine solche Struktur selten. Sie spiegelt das Vertrauen der Investoren in das robuste Geschäftsmodell und die starke Performance der Aareal Bank wider.

Im Rahmen des Bieterverfahrens zeigte sich eine starke Nachfrage von Asset Managern und Versicherungsgesellschaften, die zu einer mehr als dreifachen Überzeichnung der Transaktion führte. Die Aareal Bank setzte den SRT durch eine gleichzeitige Transaktion einer Finanzgarantie mit Versicherern und einer Credit Linked Note für einen Asset Manager um.

Die Aareal Bank wurde bei der Transaktion von Alvarez & Marsal und Clifford Chance beraten.

Ansprechpartner für Medien:

Christian Feldbrügge

Telefon: +49 611 348 2280

Mobil: +49 171 866 7919

christian.feldbruegge@aareal-bank.com

Thomas Rutzki

Telefon: +49 611 348 2947

Mobil: +49 170 543 1458

thomas.rutzki@aareal-bank.com

Ansprechpartner für Investoren:

Aareal Bank AG - Investor Relations

Telefon: +49 611 348 3009

ir@aareal-bank.com

Über die Aareal Bank

Die Aareal Bank AG mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Die Bank nutzt ihre Expertise, um Trends, Herausforderungen und Chancen frühzeitig zu erkennen und für ihre Stakeholder zu nutzen. Sie bietet Finanzierungs-, Banking- und Zahlungsverkehrslösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Branchen und ist auf drei Kontinenten – in Europa, Nordamerika und Asien – vertreten. Die Geschäftsstrategie ist auf einen nachhaltigen Geschäftserfolg ausgerichtet, mit ESG-Aspekten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) als zentrale Bestandteile.

Die Aareal Bank umfasst die Geschäftssegmente Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Banking & Digital Solutions. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen beinhaltet die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten. Hier begleitet sie Kunden bei großvolumigen Investitionen in gewerbliche Immobilien. Dabei handelt es sich vor allem um Bürogebäude, Hotels, Shoppingcenter, Logistik- und Wohnimmobilien sowie Studierenden-Appartements. Im Geschäftssegment Banking & Digital Solutions bietet die Aareal Bank Unternehmen aus der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sowie der Energiewirtschaft als Digitalisierungspartner umfassende Beratungsservices und Produktlösungen an und bündelt diese mit klassischem Firmenkunden-Banking und Einlagengeschäft.

