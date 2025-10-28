EQS-News: CSL wurde von der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) als Gesamtsieger der „2025 Facility of the Year Awards" ausgezeichnet

EQS-News: CSL / Schlagwort(e): Sonstiges

CSL wurde von der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) als Gesamtsieger der „2025 Facility of the Year Awards" ausgezeichnet



28.10.2025 / 12:20 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das Werk von CSL in Broadmeadows setzt neue Maßstäbe für verantwortungsbewusste Innovation und verbindet die Prinzipien von Pharma 4.0™ mit nachhaltigem Design, um die Plasma-Herstellung zu transformieren

BROADMEADOWS, AUSTRALIEN, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Basis-Fraktionierungsanlage von CSL in Broadmeadows, Australien, wurde von der International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) als Gesamtsieger des „2025 Facility of the Year Award" (FOYA) ausgezeichnet.

Die Anlage in Broadmeadows wurde speziell zur Optimierung der Produktion von aus Plasma gewonnenen Therapien für Erkrankungen wie Immundefekte, neurologische Störungen und Verbrennungen entwickelt und kombiniert modernste Technologien mit einer wegweisenden hybriden Fertigungsplattform. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören fortschrittliche Automatisierung, Produktionsüberwachung in Echtzeit, Robotik und eine digitale Zwillingsinfrastruktur, die eine flexible Mehrprozessfertigung, eine vollständig papierlose Ausführung und kontinuierliche Verbesserungen ermöglichen. Der modulare Aufbau gewährleistet Skalierbarkeit und langfristige Anpassungsfähigkeit.

Durch diese Fortschritte hat sich die Plasmaprozesskapazität verneunfacht, sodass die Anlage nun jährlich über 10 Millionen Liter verarbeiten kann. Gleichzeitig wurden die Effizienz und der Ertrag gesteigert, wodurch CSL das Leben von mehr Patienten weltweit verbessern kann.

„Diese renommierte Auszeichnung unterstreicht das unerschütterliche Engagement von CSL für Innovation, operative Exzellenz und Nachhaltigkeit und positioniert den Standort Broadmeadows als globalen Maßstab für die Herstellung von Biopharmazeutika der nächsten Generation. Die Auszeichnung „Facility of the Year Award" ist eine Würdigung des Engagements und der Zusammenarbeit unseres gesamten Teams – über Funktionen und Kontinente hinweg", betonte Andrew Hodder, VP Manufacturing und Standortleiter in Broadmeadows.

Die nachhaltige Infrastruktur der Anlage spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Engagements von CSL für verantwortungsvolle Innovation und langfristige Wirkung, mit Innovationen wie wiederverwendbaren Filtern, energieeffizienten Systemen und einem vollautomatisierten Lager, das mit Roboterfahrzeugen für einen reibungslosen Materialtransport betrieben wird. „Durch die Kombination von Automatisierung, digitaler Innovation und nachhaltigem Design haben wir eine zukunftsfähige Anlage geschaffen, die nicht nur den höchsten Standards in der pharmazeutischen Herstellung entspricht, sondern auch neue Maßstäbe für verantwortungsbewusste Innovation setzt", betonte Jeffrey Ball, Chief Sustainability Officer und Senior Vice President für EHS, Strategie und Technik.

Diese Auszeichnung baut auf der früheren Leistung der Anlage im Mai 2025 auf, als sie für ihren fortschrittlichen Einsatz digitaler Technologien und Automatisierung zur Transformation der pharmazeutischen Herstellung mit dem ISPE FOYA-Award in der Kategorie Pharma 4.0™ ausgezeichnet wurde.

Informationen zu CSL

CSL (ASX: CSL; USOTC: CSLLY) ist ein weltweit führendes Biopharmaunternehmen mit einem dynamischen Portfolio an lebensrettenden Medikamenten, darunter Arzneimittel zur Behandlung von Hämophilie und Immunschwächen, Impfstoffe zur Vorbeugung von Influenza sowie Therapien für Eisenmangel, Dialyse und Nephrologie. Seit unserer Gründung im Jahr 1916 sind wir von unserem Versprechen angetrieben, Leben mit Hilfe modernster Technologien zu retten. Heute bietet CSL – einschließlich unserer drei Geschäftsbereiche CSL Behring, CSL Seqirus und CSL Vifor – lebensrettende Produkte für Patienten in mehr als 100 Ländern und beschäftigt über 29.000 Mitarbeiter. Unsere einzigartige Kombination aus wirtschaftlicher Stärke, Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie operativer Exzellenz ermöglicht es uns, Innovationen zu identifizieren, zu entwickeln und bereitzustellen, damit unsere Patienten ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Inspirierende Geschichten über das Versprechen der Biotechnologie finden Sie unter CSL.com/Vita

Weitere Informationen über CSL finden Sie unter CSL.com.

Medienkontakt

In AustralienJeff Spicer

Mobil: +6 1410974799

E-Mail: Jeff.Spicer@csl.com.au

In EuropaPia Amend

Mobil: +49 151 25235305

E-Mail: Pia.Amend@cslbehring.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2805337/Aurora_External.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/341673/csl_behring_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/csl-wurde-von-der-international-society-for-pharmaceutical-engineering-ispe-als-gesamtsieger-der-2025-facility-of-the-year-awards-ausgezeichnet-302596661.html

28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2219786 28.10.2025 CET/CEST