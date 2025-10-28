EQS-News: InferX wurde entwickelt, um das Zeitalter der Intelligenz voranzutreiben

EQS-News: InferX / Schlagwort(e): Produkteinführung

InferX wurde entwickelt, um das Zeitalter der Intelligenz voranzutreiben



Neues Unternehmen stellt eine KI-Infrastrukturplattform zur Verfügung, um die Bereitstellung und Monetarisierung von KI zu beschleunigen

Diese Plattform wurde entwickelt, um Rechenzentren in Informationszentren zu verwandeln

BARCELONA, Spanien, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- InferX, ein neues unabhängiges Unternehmen, das aus der jahrzehntelangen Führungsrolle von Submer im Bereich Wärmemanagement und nachhaltiger Rechenzentrumskompetenz hervorgegangen ist, wurde offiziell mit dem Ziel gegründet, das Zeitalter der Intelligenz voranzutreiben – die nächste Phase der vierten industriellen Revolution, in der Intelligenz selbst zum Motor des wirtschaftlichen und industriellen Fortschritts wird. InferX stellt die Infrastruktur und Dienstleistungen bereit, die eine groß angelegte Monetarisierung von KI ermöglichen und damit neu definieren, wie Intelligenz aufgebaut, bereitgestellt und bewertet wird.

InferX vereint die bewährte Kompetenz von Submer im Bereich Flüssigkeitskühlung mit seinen fortschrittlichen KI-Funktionen und Lieferkapazitäten. Diese Plattform, die vertikal in Kombination mit Submer integriert ist, wurde entwickelt, um Rechenzentren in Informationsfabriken zu verwandeln, in denen Rechenleistung, Effizienz und Nachhaltigkeit zusammenkommen, um das wirtschaftliche Potenzial der KI zu erschließen.

Das neue Hilfsmittel: Von Energie zu Intelligenz

So wie Elektrizität das Industriezeitalter angetrieben hat, werden „Tokens" – die Grundeinheiten der Berechnung und Bedeutung – das Zeitalter der Intelligenz vorantreiben. Jedes KI-Modell, jede Anwendung und jede Interaktion erzeugt Token. Da sich die Weltwirtschaft zunehmend in Richtung KI-gesteuerter Volkswirtschaften entwickelt, werden diese Token zu einer neuen Form der Nützlichkeit werden, die sowohl den Fluss als auch die Monetarisierung von Intelligenz über Netzwerke, Nationen und Branchen hinweg repräsentiert.



„KI entwickelt sich zu einer unverzichtbaren Ressource und verdient daher dieselbe zuverlässige, effiziente und souveräne Infrastruktur wie Energie", erklärte Daniel Pope, Gründer von InferX und Submer. „InferX wurde entwickelt, um diese Grundlage zu schaffen – den Aufbau einer KI-Cloud-Plattform, die sich auf die Umsetzung realer KI-Anwendungsfälle konzentriert."

Die Herausforderung der KI-Infrastruktur lösen

Die rasante Beschleunigung der KI stößt auf physikalische und wirtschaftliche Grenzen. Die herkömmliche Rechenzentrumsinfrastruktur kann mit der Rechenintensität, dem Energiebedarf und den Latenzanforderungen moderner KI-Workloads nicht Schritt halten. Diese Einschränkungen behindern den Fortschritt, erhöhen die Kosten und verlangsamen die Monetarisierung von KI-Diensten.



Das Ziel von InferX ist es, diese Herausforderungen zu bewältigen. Aufgrund seiner umfassenden Kenntnisse des KI-Infrastruktur-Ökosystems bietet InferX eine schnellere, dichtere und umweltfreundlichere KI-Cloud, die das Zeitalter der Intelligenz durch eine Dual-Plane-Strategie beschleunigt, die Core- und Edge-Infrastruktur miteinander verbindet: Kernrechenzentren, die groß angelegte Schulungen und Hosting in hochdichten GPU-Clustern durchführen, während die Edge-KI-Infrastruktur über Telekommunikations- und regionale Netzwerke Echtzeit-Inferenzen in der Nähe der Nutzer bereitstellt.

