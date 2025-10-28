EQS-News: Mutares plant Ausbau der Präsenz in Asien mit strategischer Add-on-Akquisition von HSR und HST von Hwaseung Corporation für Amaneos China

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Mutares plant Ausbau der Präsenz in Asien mit strategischer Add-on-Akquisition von HSR und HST von Hwaseung Corporation für Amaneos China



28.10.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares plant Ausbau der Präsenz in Asien mit strategischer Add-on-Akquisition von HSR und HST von Hwaseung Corporation für Amaneos China

Geplante Mehrheitsübernahme von HSR und HST als Add-on-Akquisition für Amaneos China stärkt das Segment Automotive & Mobility von Mutares

Strategische Erweiterung der Präsenz der Gruppe in Asien

Umsatz von über EUR 100 Mio.

Unterzeichnung der Transaktion für Q4 2025 vorgesehen

München, 28. Oktober 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:DE000A2NB650) hat mit dem börsennotierten koreanischen Unternehmen Hwaseung Corporation finale Verhandlungen über den Erwerb von 67 % der Anteile an Hwaseung Special Rubber (Taicang) Co., Ltd. („HSR“) und Hwaseung Auto Parts (Taicang) Co., Ltd. („HST“) aufgenommen. Diese potenzielle Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an einem führenden Automobilzulieferer in China ist ein wichtiger Meilenstein für die globale Expansion und die gezielte Wachstumsstrategie von Mutares in Asien. Die Hwaseung Corporation hat heute die potenzielle Übernahme an der koreanischen Börse bekannt gegeben. Die Unterzeichnung der Transaktion soll im vierten Quartal 2025 erfolgen.

Die Zielunternehmen sind bekannt für ihre essenziellen Gummidichtungs- und Schlauchprodukte, die sie an namhafte Automobilhersteller wie GM, VW, Hyundai, Kia und Xiaomi liefern. Mit zwei hochmodernen Produktionsstätten und rund 600 Mitarbeitenden erzielten die Unternehmen im Jahr 2024 einen Umsatz von über EUR 100 Mio. HSR und HST passen ideal zum Amaneos China-Geschäft und erschließen erhebliche Synergien in der Wertschöpfungskette. Durch die Integration unter Einbeziehung von SMA China und SFC China ergeben sich zusätzliche Kostenvorteile, operative Effizienzsteigerungen und eine gestärkte Wettbewerbsposition auf dem dynamischsten Automobilmarkt der Welt.

Die Expansion von Mutares im chinesischen Automobilsektor stärkt die Position als operativer Vorreiter im Segment Automotive & Mobility, erweitert die Erfolgsbilanz der Gruppe und eröffnet neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit führenden asiatischen und internationalen OEMs. Die Entscheidung eines prominenten, an der koreanischen Börse notierten Verkäufers, eine derartige Transaktion mit Mutares durchzuführen, spiegelt die globale Stellung der Gruppe als zuverlässiger und wertschöpfender Eigentümer mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in den Bereichen operative Exzellenz, Transformation und nachhaltiges Wachstum wider.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Unsere Expansion nach Asien ist ein wichtiger Meilenstein für Mutares im Segment Automotive & Mobility. Wir fühlen uns durch das Vertrauen unserer koreanischen Partner geehrt und freuen uns darauf, unsere operative Expertise auf den chinesischen Markt zu bringen. Diese Akquisition ist ein Beweis für unser Engagement für internationales Wachstum sowie Diversifizierung und wird Wert für alle Stakeholder schaffen.“

Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2218488

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2218488 28.10.2025 CET/CEST