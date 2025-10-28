EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG: Planmäßiger Geschäftsverlauf bei anhaltend guter Profitabilität in den ersten neun Monaten 2025

EQS-News: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

SANHA GmbH & Co. KG: Planmäßiger Geschäftsverlauf bei anhaltend guter Profitabilität in den ersten neun Monaten 2025



28.10.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SANHA GmbH & Co. KG: Planmäßiger Geschäftsverlauf bei anhaltend guter Profitabilität in den ersten neun Monaten 2025

Umsatzerlöse mit 94,6 Mio. Euro leicht über Vorjahr getrieben durch positives Kälte- und Industriegeschäft

EBITDA mit 15,6 Mio. Euro und EBITDA-Marge mit 16,5 % auf weiterhin gutem Niveau

Ausblick Gesamtjahr 2025: Erwarteter solider Geschäftsverlauf wird trotz schwieriger Marktbedingungen bestätigt

Essen, 28. Oktober 2025 – Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfeldes seine Umsatzerlöse leicht steigern und ein entsprechend den Erwartungen robustes positives Ergebnis erzielen.

Die Umsatzerlöse stiegen trotz nach wie vor schwächerer Nachfrage in Deutschland auf 94,6 Mio. Euro und lagen damit um knapp 1,9 % über dem Vorjahr (92,9 Mio. Euro). Zurückzuführen ist das insbesondere auf das Wachstum im Kälte- und Industriegeschäft (OEM) sowie auf die positive Entwicklung in den Märkten Polen, Slowakei, Tschechien, den skandinavischen Staaten sowie in den USA. In Deutschland bleibt die Konjunktur im Neubau durch stark gestiegene Baukosten gebremst, dagegen entwickelt sich die Nachfrage im Renovierungsgeschäft stabil und sorgt für gute Auslastung im Handwerk. Die Situation im Sanitär- und Heizungsmarkt bleibt aber angespannt. Trotz der konjunkturell schwierigen Lage verzeichnet SANHA durch das breite Produktportfolio und die Unabhängigkeit von regionalen wie Branchenentwicklungen insgesamt eine stabile Geschäftsentwicklung.

Der Rohertrag von 57,4 Mio. Euro (ohne Währungskurserträge) verbesserte sich wie bereits im ersten Halbjahr deutlich gegenüber dem Vorjahreswert von 55,7 Mio. Euro (ohne Währungskurserträge), was im Wesentlichen aus einem positiveren Produkt- und Kundenmix resultierte. Das EBITDA lag mit 15,6 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert von 15,9 Mio. Euro, was einer EBITDA-Marge von 16,5 % (Vorjahr: 17,1 %) entspricht. Das operative Ergebnis (EBIT) war mit 11,1 Mio. Euro nach 11,6 Mio. Euro im Vorjahr ebenfalls leicht rückläufig und resultierte in einer Marge von 11,7 % (Vorjahr: 12,5 %).

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens: „Wir freuen uns, dass wir unseren positiven Geschäftsverlauf auch im dritten Quartal fortsetzen und unsere Umsatzerlöse trotz schwieriger Marktbedingungen erneut steigern konnten. Vor dem Hintergrund leicht erhöhter Projektanfragen und dem weiteren Ausbau unseres internationalen Kundenportfolios blicken wir zuversichtlich auf die nächsten Monate. Für das Gesamtjahr bestätigen wir auf Basis der robusten ersten neun Monate unseren Ausblick einer stabilen Umsatzentwicklung bei leicht reduziertem EBITDA und EBIT.“

Über SANHA

Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in über 60 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

Investor Relations / Presse:

Johannes Kaiser, Fabian Kirchmann

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-0

E-Mail: SANHA@ir-on.com

28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80 45129 Essen Deutschland Telefon: +49 2054 / 925 - 0 Fax: +49 2054 / 925 - 250 E-Mail: info@sanha.com Internet: www.sanha.com ISIN: DE000A383VY6 WKN: A383VY Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2219446

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219446 28.10.2025 CET/CEST