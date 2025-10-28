Werbung ausblenden

EQS-News: Siltronic bestätigt Prognose für 2025, drittes Quartal wie erwartet von Lieferverschiebungen in das vierte Quartal betroffen

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Siltronic bestätigt Prognose für 2025, drittes Quartal wie erwartet von Lieferverschiebungen in das vierte Quartal betroffen

28.10.2025 / 06:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Pressemitteilung
Siltronic AG
Einsteinstraße 172
81677 München
www.siltronic.com

 

Siltronic bestätigt Prognose für 2025, drittes Quartal wie erwartet von Lieferverschiebungen in das vierte Quartal betroffen

- Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent auf EUR 975,1 Mio. gesunken, drittes Quartal mit EUR 300,3 Mio. unter Vorquartal

- Positive Volumenentwicklung in den ersten neun Monaten kann negative Effekte aus Preisen, Produktmix und Wechselkursen nicht kompensieren

- Geschäftsentwicklung im dritten Quartal vorrangig durch Lieferverschiebungen in das vierte Quartal und Wechselkurseffekte beeinflusst

- EBITDA-Marge nach neun Monaten weiterhin bei soliden 23,6 Prozent (Q1-Q3 2024: 25,7 Prozent), im dritten Quartal mit 21,9 Prozent (Q2 2025: 26,3 Prozent) im Rahmen der
Erwartungen

- Prognose für Gesamtjahr 2025 bestätigt:

  • Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr erwartet
  • Guidance für EBITDA-Marge auf 22 bis 24 Prozent präzisiert (zuvor: 21 bis 25 Prozent)

München, Deutschland, 28. Oktober 2025 – Die Geschäftsentwicklung der Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) verlief in den ersten neun Monaten im Rahmen der kommunizierten Erwartungen. So lag der Umsatz in einem weiterhin herausforderndem Marktumfeld mit EUR 975,1 Mio. unter Vorjahresniveau (Q1-Q3 2024: EUR 1.052,2 Mio.). Gegenüber dem zweiten Quartal 2025 ist der Umsatz im dritten Quartal auf EUR 300,3 Mio. gesunken (Q2 2025: EUR 329,1 Mio.).

„Im dritten Quartal machten sich wie erwartet deutliche Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal und negative Währungseffekte bemerkbar, wodurch sich Umsatz und Profitabilität temporär abgeschwächt haben. Kumuliert nach neun Monaten haben wir solide Ergebnisse erzielt. Die konsequente Umsetzung unserer strategischen Initiativen und Kostensparmaßnahmen stärkt unsere Resilienz und ermöglicht es uns, auch in einem herausfordernden Marktumfeld verlässlich zu agieren sowie unsere Prognose für das Gesamtjahr zu bestätigen,“ erklärt Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG, die Entwicklung. 

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal erwartungsgemäß von unterjährigen Lieferverschiebungen geprägt

              Veränderung         Veränderung
      Q3 2025 Q2 2025 Q3 2024     Q3 zu Q2   Q3 zu Q3     Q1-Q3 2025   Q1-Q3 2024
Umsatzerlöse           EUR Mio.   300,3 329,1 357,3   –28,8 –57,0   975,1 1.052,2 –77,1
in %           –8,7 –16,0       –7,3
Herstellungskosten EUR Mio.   –303,9 –268,9 –288,1   –35,0 –15,8   –863,7 –842,3 –21,4
in %           13,0 5,5       2,5
Bruttoergebnis EUR Mio.   –3,6 60,2 69,2   –63,8 –72,8   111,4 209,9 –98,5
in %           –106,0 –105,2       –46,9
Bruttomarge in %   –1,2 18,3 19,4         11,4 20,0  
EBITDA EUR Mio.   65,7 86,4 89,4   –20,7 –23,7   230,5 270,7 –40,3
in %           –23,9 –26,5       –14,9
EBITDA-Marge in %   21,9 26,3 25,0         23,6 25,7  
Abschreibungen abzgl. Zuschreibungen EUR Mio.   –97,1 –62,7 –60,5   –34,4 –36,6   –223,3 –172,9 –50,3
EBIT EUR Mio.   –31,4 23,7 28,9   –55,1 –60,3   7,2 97,8 –90,6
in %           –232,5 –208,7       –92,6
EBIT-Marge in %   –10,5 7,2 8,1         0,7 9,3  
Finanzergebnis EUR Mio.   –10,7 –9,3 -6,6   –1,4 –4,1   –27,4 –16,5 –10,9
Ergebnis vor Ertragsteuern EUR Mio.   –42,1 14,4 22,3   –56,5 –64,4   –20,2 81,3 –101,5
in %           –393,0 –288,8       –124,8
Aufwand für Ertragsteuern EUR Mio.   –1,8 0,2 –3,5   –2,0 1,7   –4,9 –12,5 7,6
Steuerquote in %   –4 –1 16         –24 15  
Periodenergebnis EUR Mio.   –43,9 14,6 18,8   –58,5 –62,7   –25,1 68,8 –93,9
in %           –401,3 –333,5       –136,5
Ergebnis je Aktie in EUR   –1,29 0,38 0,60   –1,67 –1,89   –0,83 2,19 –3,02

Im dritten Quartal 2025 erzielte die Siltronic AG einen Umsatz von EUR 300,3 Mio. Dies entspricht einem Rückgang von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2025: EUR 329,1 Mio.). Die Entwicklung ist zum einen auf eine geringere Waferfläche infolge von planmäßigen Lieferverschiebungen in das vierte Quartal zurückzuführen. Zum anderen wirkte sich die weitere Abwertung des US-Dollars auf das Umsatzniveau aus. Im Quartalsvergleich gab der US-Dollar von noch durchschnittlich 1,13 je EUR im zweiten Quartal auf 1,17 je EUR im dritten Quartal 2025 nach. Außerdem machten sich in einem kleineren Umfang Preiseffekte in der Umsatzentwicklung negativ bemerkbar.

Die Herstellungskosten haben im Quartalsvergleich deutlich um 13,0 Prozent zugenommen (Q3 2025: EUR 303,9 Mio., Q2 2025: EUR 268,9 Mio.). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den Beginn der planmäßigen Abschreibungen der neuen Fabrik in Singapur sowie weiteren Kosten im Zusammenhang mit ihrem Hochlauf zurückzuführen. Zudem profitierte das zweite Quartal von einem positiven Bewertungseffekt bei den Ersatzteilen. In der Kombination aus negativen Umsatz- und Kosteneffekten hat sich das Bruttoergebnis im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorquartal um EUR 63,8 Mio. auf EUR -3,6 Mio. reduziert.

Der Gewinn aus Wechselkurseffekten betrug im dritten Quartal 2025 EUR 3,2 Mio., nach einem Verlust von EUR 3,2 Mio. im Vorquartal.

Das EBITDA summierte sich so im Berichtsquartal auf EUR 65,7 Mio. und lag damit wie erwartet unter dem Niveau des Vorquartals (EUR 86,4 Mio.). Entsprechend reduzierte sich auch die EBITDA-Marge auf 21,9 Prozent (Q2 2025: 26,3 Prozent).

Das EBIT ist von EUR 23,7 Mio. im zweiten Quartal auf EUR -31,4 Mio. im dritten Quartal gesunken. Im Quartalsvergleich haben sich, neben dem Rückgang des EBITDA, die deutlich höheren planmäßigen Abschreibungen in der neuen Fabrik in Singapur ausgewirkt.

Das Periodenergebnis im Berichtsquartal belief sich auf EUR -43,9 Mio. (Q2 2025: EUR 14,6 Mio.), das Ergebnis je Aktie lag bei EUR -1,29 (Q2 2025: EUR 0,38).

Die ersten neun Monate insbesondere durch Preis- und Produktmixeffekte sowie planmäßig höhere Abschreibungen beeinflusst

In den ersten neun Monaten wies das Unternehmen Umsatzerlöse von EUR 975,1 Mio. aus. Der Rückgang um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2024: EUR 1.052,2 Mio.) ist auf Preis- und Produktmixeffekte sowie den abgeschwächten US-Dollar im Jahresvergleich zurückzuführen. Positiv wirkte der Anstieg der abgesetzten Waferfläche im Vergleich zum Vorjahr. 

Das erhöhte Volumen führte zu einer Steigerung der Herstellungskosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf EUR 863,7 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 842,3 Mio.). Auch die deutlich höheren planmäßigen Abschreibungen trugen zu der Erhöhung bei. Reduzierend wirkten die verbesserte Fixkostenverdünnung sowie positive Effekte aus Kostensenkungsmaßnahmen. Infolgedessen sank das Bruttoergebnis auf EUR 111,4 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 209,9 Mio.). Die Bruttomarge gab im Vorjahresvergleich von 20 Prozent auf 11,4 Prozent in den ersten neun Monaten nach.

Das im sonstigen Ertrag und Aufwand ausgewiesene Wechselkursergebnis verbesserte sich auf EUR 3,2 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 0,1 Mio.).

Nach neun Monaten verzeichnete die Siltronic AG ein EBITDA von EUR 230,5 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 270,7 Mio.) und eine weiterhin solide EBITDA-Marge von 23,6 Prozent (Q1-Q3 2024: 25,7 Prozent).

Aufgrund des niedrigeren EBITDA und der deutlich gestiegenen Abschreibungen in Höhe von EUR 223,3 Mio. (Q1-Q3 2024:  EUR 172,9 Mio.) belief sich das EBIT nach den ersten neun Monaten auf EUR 7,2 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 97,8 Mio.). Kumuliert wurde im Zeitraum Januar bis September ein Periodenergebnis von EUR -25,1 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 68,8 Mio.) und ein Ergebnis je Aktie von EUR -0,83 nach EUR 2,19 im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Hohe Investitionstätigkeit prägt weiterhin Vermögens- und Finanzlage

EUR Mio.   30.9.2025 31.12.2024 Veränderung
Eigenkapital   2.069,9 2.215,2 –145,3
Pensionsrückstellungen   121,8 134,1 –12,3
Erhaltene Kundenanzahlungen   478,5 508,6 –30,1
Darlehensverbindlichkeiten   1.308,1 1.303,8 4,3
Leasingverbindlichkeiten   126,4 137,0 –10,6
Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten   197,3 215,4 –18,1
Langfristige Schulden   2.232,1 2.298,9 –66,8

 

Siltronic verfügt mit einer Eigenkapitalquote von 42,6 Prozent zum 30. September 2025 (31. Dezember 2024: 43,6 Prozent) über eine unverändert gute Bilanzqualität.

EUR Mio.     Q1-Q3 2025   Q1-Q3 2024   Veränderung
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit   136,5 241,0 –104,5
Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen
und immaterielles Anlagevermögen,
inkl. Investitionsförderungen		   –339,1 –565,1 226,0
Free-Cashflow   –202,6 –324,1 121,5
         
Zahlungswirksame Veränderung von Anzahlungen   15,7 6,4 9,3
Netto-Cashflow   –186,9 –317,7 130,8
         
Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen
und immaterielles Anlagevermögen,
inkl. Investitionsförderungen		   –339,1 –565,1 226,0
Ein-/Auszahlungen für Geldanlagen
(Festgelder und Wertpapiere)		   139,9 –54,8 194,7
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –199,2 –619,9 420,7

Die Auszahlungen für die Investitionen, insbesondere im Zusammenhang mit der neuen Fabrik in Singapur, sind weiterhin hoch. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2024:  EUR 565,1 Mio.) sind diese per Saldo jedoch deutlich auf EUR 339,1 Mio. gesunken. Infolgedessen verbesserte sich auch der Free-Cashflow (Q1-Q3 2025: EUR -202,6 Mio., Q1-Q3 2024: EUR -324,1 Mio.) und der Netto-Cashflow (Q1-Q3 2025: EUR  -186,9 Mio., Q1-Q3 2024: EUR -317,7 Mio.) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ging im Zeitraum Januar bis September 2025 gegenüber dem Vorjahr um EUR 104,5 Mio. zurück, vor allem infolge des niedrigeren EBITDA und eines geplanten Vorratsaufbaus im Hinblick auf Lieferungen im vierten Quartal.

EUR Mio.     30.9.2025   31.12.2024   Veränderung
Liquide Mittel   –282,1 –297,1 15,0
Wertpapiere und Festgelder   –227,9 –369,3 141,4
Verfügungsbeschränkte langfristige Wertpapiere   2,6 2,7 –0,1
Nominalwert der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen   1.440,1 1.397,2 42,9
Nettofinanzverschuldung   932,7 733,5 199,2

Die Nettofinanzverschuldung beträgt EUR 932,7 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 733,5 Mio.) und liegt damit auf einem Niveau, das voraussichtlich den Höchststand des Jahres markiert.

Prognose für 2025 bestätigt, Erwartung für EBITDA-Marge präzisiert

Der Vorstand der Siltronic AG bestätigt trotz einer ungünstigeren Wechselkursannahme von 1,17 EUR/USD für das zweite Halbjahr (zuvor: 1,15 EUR/USD) die Prognose vom 29. Juli 2025. So erwartet er unverändert einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr. Die Prognose für die EBITDA-Marge präzisiert der Vorstand auf 22 bis 24 Prozent (zuvor 21 bis 25 Prozent). Auch die Bandbreiten für die Abschreibungen (EUR 340 bis 360 Mio., zuvor: EUR 340 bis 400 Mio.) und die Investitionen (EUR 360 bis 380 Mio., zuvor: EUR 350 bis 400 Mio.) werden weiter eingeengt. Die Erwartungen für das EBIT (deutlicher Rückgang gegenüber Vorjahr) sowie den Netto-Cashflow (deutliche Verbesserung, jedoch weiterhin negativ) bleiben unverändert.

Übersicht über Prognoseänderungen

    Prognose
6. März 2025
(Geschäftsbericht)		 Prognose
30. April 2025
(Q1)		 Prognose
29. Juli 2025
(Q2)		 Prognose
28. Oktober 2025
(Q3)
Umsatz   in der Größenordnung des
Vorjahres, kein Wachstum
gegenüber dem Vorjahr
erwartet (EUR/USD: 1,08)		 in der Größenordnung des
Vorjahres, kein Wachstum
gegenüber dem Vorjahr
erwartet (EUR/USD: 1,08)		 im mittleren einstelligen
Prozentbereich
unter dem Vorjahr
(EUR/USD: 1,15 für H2 2025)		 im mittleren einstelligen
Prozentbereich
unter dem Vorjahr
(EUR/USD: 1,17 für H2 2025)
EBITDA-Marge   22 bis 27 Prozent 21 bis 25 Prozent 21 bis 25 Prozent 22 bis 24 Prozent
Abschreibungen   EUR 380 bis 440 Mio. EUR 380 bis 440 Mio. EUR 340 bis 400 Mio. EUR 340 bis 360 Mio.
EBITDA-Marge   deutlicher Rückgang deutlicher Rückgang deutlicher Rückgang deutlicher Rückgang
Investitionen   EUR 350 bis 400 Mio. EUR 350 bis 400 Mio. EUR 350 bis 400 Mio. EUR 360 bis 380 Mio.
Netto-Cashflow   gegenüber dem Vorjahr deutlich
verbessert, jedoch weiterhin
signifikant negativ		 gegenüber dem Vorjahr deutlich
verbessert, jedoch
weiterhin signifikant negativ		 gegenüber dem Vorjahr deutlich
verbessert, jedoch weiterhin
signifikant negativ		 gegenüber dem Vorjahr deutlich
verbessert,jedoch weiterhin
signifikant negativ

 

Siltronic AG – Kennzahlen Q3/2025

Gewinn- und Verlustrechnung                  
EUR Mio.     Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024   Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q3 2024
Umsatzerlöse     975,1 1.052,2   300,3 329,1 345,8 357,3
EBITDA     230,5 270,7   65,7 86,4 78,3 89,4
EBITDA-Marge %   23,6 25,7   21,9 26,3 22,6 25,0
EBIT     7,2 97,8   –31,4 23,7 14,9 28,9
EBIT-Marge %   0,7 9,3   –10,5 7,2 4,3 8,1
Periodenergebnis     –25,1 68,8   –43,9 14,6 4,3 18,8
Ergebnis je Aktie EUR   –0,83 2,19   –1,29 0,38 0,08 0,60
                   
Investitionen und Netto-Cashflow                  
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte		     307,5 407,1   85,5 125,5 96,5 93,5
Netto-Cashflow     –186,9 –317,7   –30,1 –83,4 –73,6 –65,0

   

Bilanz        
EUR Mio.     30.9.2025 31.12.2024
Bilanzsumme     4.855,3 5.084,4
Eigenkapital     2.069,9 2.215,2
Eigenkapitalquote %   42,6 43,6
Nettofinanzverschuldung     932,7 733,5

  

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren:

Der Vorstand der Siltronic AG wird am 28. Oktober 2025 um 10.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein.

Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Kontakt:

Stephanie Malgara
Senior Manager Investor Relations
Telefon +49 89 8564 3133
investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Als einer der führenden Wafer Hersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.

Finanzdaten – nach IFRS, ungeprüft

Siltronic AG – Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

EUR Mio.     Q3 2025   Q3 2024     Q1-Q3 2025   Q1-Q3 2024
Umsatzerlöse   300,3 357,3   975,1 1.052,2
Herstellungskosten   -303,9 -288,1   -863,7 -842,3
Bruttoergebnis vom Umsatz   –3,6 69,2   111,4 209,9
             
Vertriebskosten   -7,9 -7,9   -23,8 -24,4
Forschungs- und Entwicklungskosten   -17,4 -19,7   -56,0 -63,4
Allgemeine Verwaltungskosten   -8,5 -8,1   -26,4 -26,4
Sonstige betriebliche Erträge   23,6 13,8   113,6 63,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen   -17,6 -18,4   -111,6 -60,9
Betriebsergebnis   –31,4 28,9   7,2 97,8
             
Zinserträge   3,1 2,5   11,5 8,8
Zinsaufwendungen   -12,7 -7,6   -35,2 -20,2
Übriges Finanzergebnis   -1,1 -1,5   -3,7 -5,1
Finanzergebnis   -10,7 -6,6   -27,4 -16,5
             
Ergebnis vor Ertragsteuern   –42,1 22,3   –20,2 81,3
Ertragsteuern   -1,8 -3,5   -4,9 -12,5
Periodenergebnis   –43,9 18,8   –25,1 68,8
davon            
auf Aktionäre der Siltronic AG entfallend   -38,6 17,9   -24,8 65,4
auf andere Gesellschafter entfallend   –5,3 0,9   –0,3 3,4
Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert)   -1,29 0,60   -0,83 2,19

Siltronic AG – Konzern-Bilanz

EUR Mio.   30.9.2025 31.12.2024
Immaterielle Vermögenswerte   53,0 34,8
Sachanlagen   3.575,3 3.676,2
Nutzungsrechte   130,6 144,6
Wertpapiere und Festgelder   2,6 2,7
Sonstige finanzielle Vermögenswerte   0,9
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte   11,0 13,9
Aktive latente Steuern   12,6 14,0
Langfristige Vermögenswerte   3.786,0 3.886,2
Vorräte   326,4 308,3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   133,3 142,9
Vertragsvermögenswerte   12,4 12,7
Wertpapiere und Festgelder   225,3 366,6
Sonstige finanzielle Vermögenswerte   32,4 12,9
Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte   46,8 50,7
Ertragsteuerforderungen   10,6 7,0
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente   282,1 297,1
Kurzfristige Vermögenswerte   1.069,3 1.198,2
Summe Aktiva   4.855,3 5.084,4
       
Gezeichnetes Kapital   120,0 120,0
Kapitalrücklage   974,6 974,6
Gewinnrücklagen und Konzernergebnis   764,3 795,1
Übrige Eigenkapitalposten   19,1 120,2
Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallendes Eigenkapital   1.878,0 2.009,9
Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Eigenkapital   191,9 205,3
Eigenkapital   2.069,9 2.215,2
Pensionsrückstellungen   121,8 134,1
Andere Rückstellungen   67,1 66,1
Ertragsteuerverbindlichkeiten   1,9 3,0
Passive latente Steuern   8,0 8,7
Erhaltene Anzahlungen   478,5 508,6
Darlehensverbindlichkeiten   1.308,1 1.303,8
Leasingverbindlichkeiten   126,4 137,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten   0,7 0,8
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten   119,6 136,8
Langfristige Schulden   2.232,1 2.298,9
Andere Rückstellungen   9,3 9,6
Ertragsteuerverbindlichkeiten   12,9 18,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   231,7 280,5
Erhaltene Anzahlungen   50,3 57,3
Darlehensverbindlichkeiten   119,1 75,2
Leasingverbindlichkeiten   6,7 7,3
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten   64,1 67,1
Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten   59,2 55,2
Kurzfristige Schulden   553,3 570,3
Schulden   2.785,4 2.869,2
Summe Passiva   4.855,3 5.084,4

Siltronic AG – Konzern-Kapitalflussrechnung  

EUR Mio.   Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024
Periodenergebnis   –43,9 18,8 –25,1 68,8
Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich
Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen		   97,1 60,5 223,2 172,9
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge   –4,4 –1,4 –15,9 –6,7
Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen   –0,1 0,4 0,7 1,2
Zinsergebnis   9,6 5,1 23,7 11,4
Gezahlte Zinsen   –5,3 –7,4 –33,8 –26,6
Erhaltene Zinsen   2,6 2,4 11,6 20,2
Steueraufwand   1,9 3,5 4,9 12,5
Steuerzahlungen   –3,9 –1,4 –13,9 –10,8
Veränderung der Vorräte   –13,7 1,9 –30,1 –2,2
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen		   –0,1 –20,4 –4,7 –0,6
Veränderung der Vertragsvermögenswerte   0,7 3,8 –0,1 –0,1
Veränderung der sonstigen Vermögenswerte   –0,3 16,1 –6,3 –4,2
Veränderung der Rückstellungen   9,1 5,6 12,7 22,4
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen		   7,0 –4,2 2,2 –10,2
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne erhaltene Anzahlungen   2,7 5,6 3,1 –0,6
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen   –3,1 –19,3 –15,7 –6,4
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit   55,9 69,6 136,5 241,0
           
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte		   –89,6 –154,0 –339,6 –597,5
Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und
immateriellen Vermögenswerten		   0,5 0,1 0,5 0,4
Einzahlungen aus Investitionsförderung   32,0
Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder   –225,1 –66,9 –434,6 –222,2
Einzahlungen aus Wertpapieren und Festgeldern   269,0 57,0 574,5 167,4
Cashflow aus Investitionstätigkeit   –45,2 –163,8 –199,2 –619,9
           
Dividende   –6,0 –36,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen   50,0 53,0 200,0
Tilgungsanteil von Leasingzahlungen   –1,5 –1,8 –4,7 –5,6
Einzahlungen aus sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten   49,6 131,9
Auszahlungen für sonstige finanzielle Verbindlichkeiten   –42,2 –123,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit   5,9 48,2 51,2 158,4
           
Veränderung aus Wechselkursänderungen   –1,0 –0,7 –3,5 –0,8
Veränderung der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente		   15,6 –46,7 –15,0 –221,3
Stand am Periodenanfang   266,5 211,6 297,1 386,2
Stand am Periodenende   282,1 164,9 282,1 164,9

 

Ergänzende finanzielle Informationen

EUR Mio.   Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024
Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit   55,9 69,6 136,5 241,0
Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen Anzahlungen   3,1 19,3 15,7 6,4
Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen, inkl. Investitionsförderungen   –89,1 –153,9 –339,1 –565,1
Netto-Cashflow   –30,1 –65,0 –186,9 –317,7


Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an
ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten
Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche
Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung.

Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit
einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere
Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

 

Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.


28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Einsteinstr. 172
81677 München
Deutschland
Telefon: +49 89 8564 3133
Fax: +49 89 8564-3904
E-Mail: investor.relations@siltronic.com
Internet: www.siltronic.com
ISIN: DE000WAF3001
WKN: WAF300
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219364

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219364  28.10.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Siltronic

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden