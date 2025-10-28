EQS-News: Siltronic bestätigt Prognose für 2025, drittes Quartal wie erwartet von Lieferverschiebungen in das vierte Quartal betroffen

EQS-News: Siltronic AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Siltronic bestätigt Prognose für 2025, drittes Quartal wie erwartet von Lieferverschiebungen in das vierte Quartal betroffen

- Umsatz in den ersten neun Monaten 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 7,3 Prozent auf EUR 975,1 Mio. gesunken, drittes Quartal mit EUR 300,3 Mio. unter Vorquartal

- Positive Volumenentwicklung in den ersten neun Monaten kann negative Effekte aus Preisen, Produktmix und Wechselkursen nicht kompensieren

- Geschäftsentwicklung im dritten Quartal vorrangig durch Lieferverschiebungen in das vierte Quartal und Wechselkurseffekte beeinflusst

- EBITDA-Marge nach neun Monaten weiterhin bei soliden 23,6 Prozent (Q1-Q3 2024: 25,7 Prozent), im dritten Quartal mit 21,9 Prozent (Q2 2025: 26,3 Prozent) im Rahmen der

Erwartungen

- Prognose für Gesamtjahr 2025 bestätigt:

Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter Vorjahr erwartet

Guidance für EBITDA-Marge auf 22 bis 24 Prozent präzisiert (zuvor: 21 bis 25 Prozent)

München, Deutschland, 28. Oktober 2025 – Die Geschäftsentwicklung der Siltronic AG (SDAX/TecDAX: WAF) verlief in den ersten neun Monaten im Rahmen der kommunizierten Erwartungen. So lag der Umsatz in einem weiterhin herausforderndem Marktumfeld mit EUR 975,1 Mio. unter Vorjahresniveau (Q1-Q3 2024: EUR 1.052,2 Mio.). Gegenüber dem zweiten Quartal 2025 ist der Umsatz im dritten Quartal auf EUR 300,3 Mio. gesunken (Q2 2025: EUR 329,1 Mio.).

„Im dritten Quartal machten sich wie erwartet deutliche Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal und negative Währungseffekte bemerkbar, wodurch sich Umsatz und Profitabilität temporär abgeschwächt haben. Kumuliert nach neun Monaten haben wir solide Ergebnisse erzielt. Die konsequente Umsetzung unserer strategischen Initiativen und Kostensparmaßnahmen stärkt unsere Resilienz und ermöglicht es uns, auch in einem herausfordernden Marktumfeld verlässlich zu agieren sowie unsere Prognose für das Gesamtjahr zu bestätigen,“ erklärt Dr. Michael Heckmeier, CEO der Siltronic AG, die Entwicklung.

Geschäftsentwicklung im dritten Quartal erwartungsgemäß von unterjährigen Lieferverschiebungen geprägt

Veränderung Veränderung Q3 2025 Q2 2025 Q3 2024 Q3 zu Q2 Q3 zu Q3 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Umsatzerlöse EUR Mio. 300,3 329,1 357,3 –28,8 –57,0 975,1 1.052,2 –77,1 in % –8,7 –16,0 –7,3 Herstellungskosten EUR Mio. –303,9 –268,9 –288,1 –35,0 –15,8 –863,7 –842,3 –21,4 in % 13,0 5,5 2,5 Bruttoergebnis EUR Mio. –3,6 60,2 69,2 –63,8 –72,8 111,4 209,9 –98,5 in % –106,0 –105,2 –46,9 Bruttomarge in % –1,2 18,3 19,4 11,4 20,0 EBITDA EUR Mio. 65,7 86,4 89,4 –20,7 –23,7 230,5 270,7 –40,3 in % –23,9 –26,5 –14,9 EBITDA-Marge in % 21,9 26,3 25,0 23,6 25,7 Abschreibungen abzgl. Zuschreibungen EUR Mio. –97,1 –62,7 –60,5 –34,4 –36,6 –223,3 –172,9 –50,3 EBIT EUR Mio. –31,4 23,7 28,9 –55,1 –60,3 7,2 97,8 –90,6 in % –232,5 –208,7 –92,6 EBIT-Marge in % –10,5 7,2 8,1 0,7 9,3 Finanzergebnis EUR Mio. –10,7 –9,3 -6,6 –1,4 –4,1 –27,4 –16,5 –10,9 Ergebnis vor Ertragsteuern EUR Mio. –42,1 14,4 22,3 –56,5 –64,4 –20,2 81,3 –101,5 in % –393,0 –288,8 –124,8 Aufwand für Ertragsteuern EUR Mio. –1,8 0,2 –3,5 –2,0 1,7 –4,9 –12,5 7,6 Steuerquote in % –4 –1 16 –24 15 Periodenergebnis EUR Mio. –43,9 14,6 18,8 –58,5 –62,7 –25,1 68,8 –93,9 in % –401,3 –333,5 –136,5 Ergebnis je Aktie in EUR –1,29 0,38 0,60 –1,67 –1,89 –0,83 2,19 –3,02

Im dritten Quartal 2025 erzielte die Siltronic AG einen Umsatz von EUR 300,3 Mio. Dies entspricht einem Rückgang von 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (Q2 2025: EUR 329,1 Mio.). Die Entwicklung ist zum einen auf eine geringere Waferfläche infolge von planmäßigen Lieferverschiebungen in das vierte Quartal zurückzuführen. Zum anderen wirkte sich die weitere Abwertung des US-Dollars auf das Umsatzniveau aus. Im Quartalsvergleich gab der US-Dollar von noch durchschnittlich 1,13 je EUR im zweiten Quartal auf 1,17 je EUR im dritten Quartal 2025 nach. Außerdem machten sich in einem kleineren Umfang Preiseffekte in der Umsatzentwicklung negativ bemerkbar.

Die Herstellungskosten haben im Quartalsvergleich deutlich um 13,0 Prozent zugenommen (Q3 2025: EUR 303,9 Mio., Q2 2025: EUR 268,9 Mio.). Der Anstieg ist im Wesentlichen auf den Beginn der planmäßigen Abschreibungen der neuen Fabrik in Singapur sowie weiteren Kosten im Zusammenhang mit ihrem Hochlauf zurückzuführen. Zudem profitierte das zweite Quartal von einem positiven Bewertungseffekt bei den Ersatzteilen. In der Kombination aus negativen Umsatz- und Kosteneffekten hat sich das Bruttoergebnis im dritten Quartal 2025 im Vergleich zum Vorquartal um EUR 63,8 Mio. auf EUR -3,6 Mio. reduziert.

Der Gewinn aus Wechselkurseffekten betrug im dritten Quartal 2025 EUR 3,2 Mio., nach einem Verlust von EUR 3,2 Mio. im Vorquartal.

Das EBITDA summierte sich so im Berichtsquartal auf EUR 65,7 Mio. und lag damit wie erwartet unter dem Niveau des Vorquartals (EUR 86,4 Mio.). Entsprechend reduzierte sich auch die EBITDA-Marge auf 21,9 Prozent (Q2 2025: 26,3 Prozent).

Das EBIT ist von EUR 23,7 Mio. im zweiten Quartal auf EUR -31,4 Mio. im dritten Quartal gesunken. Im Quartalsvergleich haben sich, neben dem Rückgang des EBITDA, die deutlich höheren planmäßigen Abschreibungen in der neuen Fabrik in Singapur ausgewirkt.

Das Periodenergebnis im Berichtsquartal belief sich auf EUR -43,9 Mio. (Q2 2025: EUR 14,6 Mio.), das Ergebnis je Aktie lag bei EUR -1,29 (Q2 2025: EUR 0,38).

Die ersten neun Monate insbesondere durch Preis- und Produktmixeffekte sowie planmäßig höhere Abschreibungen beeinflusst

In den ersten neun Monaten wies das Unternehmen Umsatzerlöse von EUR 975,1 Mio. aus. Der Rückgang um 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2024: EUR 1.052,2 Mio.) ist auf Preis- und Produktmixeffekte sowie den abgeschwächten US-Dollar im Jahresvergleich zurückzuführen. Positiv wirkte der Anstieg der abgesetzten Waferfläche im Vergleich zum Vorjahr.

Das erhöhte Volumen führte zu einer Steigerung der Herstellungskosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,5 Prozent auf EUR 863,7 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 842,3 Mio.). Auch die deutlich höheren planmäßigen Abschreibungen trugen zu der Erhöhung bei. Reduzierend wirkten die verbesserte Fixkostenverdünnung sowie positive Effekte aus Kostensenkungsmaßnahmen. Infolgedessen sank das Bruttoergebnis auf EUR 111,4 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 209,9 Mio.). Die Bruttomarge gab im Vorjahresvergleich von 20 Prozent auf 11,4 Prozent in den ersten neun Monaten nach.

Das im sonstigen Ertrag und Aufwand ausgewiesene Wechselkursergebnis verbesserte sich auf EUR 3,2 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 0,1 Mio.).

Nach neun Monaten verzeichnete die Siltronic AG ein EBITDA von EUR 230,5 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 270,7 Mio.) und eine weiterhin solide EBITDA-Marge von 23,6 Prozent (Q1-Q3 2024: 25,7 Prozent).

Aufgrund des niedrigeren EBITDA und der deutlich gestiegenen Abschreibungen in Höhe von EUR 223,3 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 172,9 Mio.) belief sich das EBIT nach den ersten neun Monaten auf EUR 7,2 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 97,8 Mio.). Kumuliert wurde im Zeitraum Januar bis September ein Periodenergebnis von EUR -25,1 Mio. (Q1-Q3 2024: EUR 68,8 Mio.) und ein Ergebnis je Aktie von EUR -0,83 nach EUR 2,19 im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Hohe Investitionstätigkeit prägt weiterhin Vermögens- und Finanzlage

EUR Mio. 30.9.2025 31.12.2024 Veränderung Eigenkapital 2.069,9 2.215,2 –145,3 Pensionsrückstellungen 121,8 134,1 –12,3 Erhaltene Kundenanzahlungen 478,5 508,6 –30,1 Darlehensverbindlichkeiten 1.308,1 1.303,8 4,3 Leasingverbindlichkeiten 126,4 137,0 –10,6 Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 197,3 215,4 –18,1 Langfristige Schulden 2.232,1 2.298,9 –66,8

Siltronic verfügt mit einer Eigenkapitalquote von 42,6 Prozent zum 30. September 2025 (31. Dezember 2024: 43,6 Prozent) über eine unverändert gute Bilanzqualität.

EUR Mio. Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Veränderung Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 136,5 241,0 –104,5 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen

und immaterielles Anlagevermögen,

inkl. Investitionsförderungen –339,1 –565,1 226,0 Free-Cashflow –202,6 –324,1 121,5 Zahlungswirksame Veränderung von Anzahlungen 15,7 6,4 9,3 Netto-Cashflow –186,9 –317,7 130,8 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen

und immaterielles Anlagevermögen,

inkl. Investitionsförderungen –339,1 –565,1 226,0 Ein-/Auszahlungen für Geldanlagen

(Festgelder und Wertpapiere) 139,9 –54,8 194,7 Cashflow aus Investitionstätigkeit –199,2 –619,9 420,7

Die Auszahlungen für die Investitionen, insbesondere im Zusammenhang mit der neuen Fabrik in Singapur, sind weiterhin hoch. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Q1-Q3 2024: EUR 565,1 Mio.) sind diese per Saldo jedoch deutlich auf EUR 339,1 Mio. gesunken. Infolgedessen verbesserte sich auch der Free-Cashflow (Q1-Q3 2025: EUR -202,6 Mio., Q1-Q3 2024: EUR -324,1 Mio.) und der Netto-Cashflow (Q1-Q3 2025: EUR -186,9 Mio., Q1-Q3 2024: EUR -317,7 Mio.) gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ging im Zeitraum Januar bis September 2025 gegenüber dem Vorjahr um EUR 104,5 Mio. zurück, vor allem infolge des niedrigeren EBITDA und eines geplanten Vorratsaufbaus im Hinblick auf Lieferungen im vierten Quartal.

EUR Mio. 30.9.2025 31.12.2024 Veränderung Liquide Mittel –282,1 –297,1 15,0 Wertpapiere und Festgelder –227,9 –369,3 141,4 Verfügungsbeschränkte langfristige Wertpapiere 2,6 2,7 –0,1 Nominalwert der Darlehensverbindlichkeiten einschließlich Zinsen 1.440,1 1.397,2 42,9 Nettofinanzverschuldung 932,7 733,5 199,2

Die Nettofinanzverschuldung beträgt EUR 932,7 Mio. (31. Dezember 2024: EUR 733,5 Mio.) und liegt damit auf einem Niveau, das voraussichtlich den Höchststand des Jahres markiert.

Prognose für 2025 bestätigt, Erwartung für EBITDA-Marge präzisiert

Der Vorstand der Siltronic AG bestätigt trotz einer ungünstigeren Wechselkursannahme von 1,17 EUR/USD für das zweite Halbjahr (zuvor: 1,15 EUR/USD) die Prognose vom 29. Juli 2025. So erwartet er unverändert einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahr. Die Prognose für die EBITDA-Marge präzisiert der Vorstand auf 22 bis 24 Prozent (zuvor 21 bis 25 Prozent). Auch die Bandbreiten für die Abschreibungen (EUR 340 bis 360 Mio., zuvor: EUR 340 bis 400 Mio.) und die Investitionen (EUR 360 bis 380 Mio., zuvor: EUR 350 bis 400 Mio.) werden weiter eingeengt. Die Erwartungen für das EBIT (deutlicher Rückgang gegenüber Vorjahr) sowie den Netto-Cashflow (deutliche Verbesserung, jedoch weiterhin negativ) bleiben unverändert.

Übersicht über Prognoseänderungen

Prognose

6. März 2025

(Geschäftsbericht) Prognose

30. April 2025

(Q1) Prognose

29. Juli 2025

(Q2) Prognose

28. Oktober 2025

(Q3) Umsatz in der Größenordnung des

Vorjahres, kein Wachstum

gegenüber dem Vorjahr

erwartet (EUR/USD: 1,08) in der Größenordnung des

Vorjahres, kein Wachstum

gegenüber dem Vorjahr

erwartet (EUR/USD: 1,08) im mittleren einstelligen

Prozentbereich

unter dem Vorjahr

(EUR/USD: 1,15 für H2 2025) im mittleren einstelligen

Prozentbereich

unter dem Vorjahr

(EUR/USD: 1,17 für H2 2025) EBITDA-Marge 22 bis 27 Prozent 21 bis 25 Prozent 21 bis 25 Prozent 22 bis 24 Prozent Abschreibungen EUR 380 bis 440 Mio. EUR 380 bis 440 Mio. EUR 340 bis 400 Mio. EUR 340 bis 360 Mio. EBITDA-Marge deutlicher Rückgang deutlicher Rückgang deutlicher Rückgang deutlicher Rückgang Investitionen EUR 350 bis 400 Mio. EUR 350 bis 400 Mio. EUR 350 bis 400 Mio. EUR 360 bis 380 Mio. Netto-Cashflow gegenüber dem Vorjahr deutlich

verbessert, jedoch weiterhin

signifikant negativ gegenüber dem Vorjahr deutlich

verbessert, jedoch

weiterhin signifikant negativ gegenüber dem Vorjahr deutlich

verbessert, jedoch weiterhin

signifikant negativ gegenüber dem Vorjahr deutlich

verbessert,jedoch weiterhin

signifikant negativ

Siltronic AG – Kennzahlen Q3/2025

Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Q3 2025 Q2 2025 Q1 2025 Q3 2024 Umsatzerlöse 975,1 1.052,2 300,3 329,1 345,8 357,3 EBITDA 230,5 270,7 65,7 86,4 78,3 89,4 EBITDA-Marge % 23,6 25,7 21,9 26,3 22,6 25,0 EBIT 7,2 97,8 –31,4 23,7 14,9 28,9 EBIT-Marge % 0,7 9,3 –10,5 7,2 4,3 8,1 Periodenergebnis –25,1 68,8 –43,9 14,6 4,3 18,8 Ergebnis je Aktie EUR –0,83 2,19 –1,29 0,38 0,08 0,60 Investitionen und Netto-Cashflow Investitionen in Sachanlagen und immaterielle

Vermögenswerte 307,5 407,1 85,5 125,5 96,5 93,5 Netto-Cashflow –186,9 –317,7 –30,1 –83,4 –73,6 –65,0

Bilanz EUR Mio. 30.9.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 4.855,3 5.084,4 Eigenkapital 2.069,9 2.215,2 Eigenkapitalquote % 42,6 43,6 Nettofinanzverschuldung 932,7 733,5

Telefonkonferenz für Analysten und Investoren:

Der Vorstand der Siltronic AG wird am 28. Oktober 2025 um 10.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein.

Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht.

Kontakt:

Stephanie Malgara

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 89 8564 3133

investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Als einer der führenden Wafer Hersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik – von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.400 Mitarbeiter weltweit und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices SDAX und TecDAX vertreten.

Finanzdaten – nach IFRS, ungeprüft

Siltronic AG – Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

EUR Mio. Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Umsatzerlöse 300,3 357,3 975,1 1.052,2 Herstellungskosten -303,9 -288,1 -863,7 -842,3 Bruttoergebnis vom Umsatz –3,6 69,2 111,4 209,9 Vertriebskosten -7,9 -7,9 -23,8 -24,4 Forschungs- und Entwicklungskosten -17,4 -19,7 -56,0 -63,4 Allgemeine Verwaltungskosten -8,5 -8,1 -26,4 -26,4 Sonstige betriebliche Erträge 23,6 13,8 113,6 63,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen -17,6 -18,4 -111,6 -60,9 Betriebsergebnis –31,4 28,9 7,2 97,8 Zinserträge 3,1 2,5 11,5 8,8 Zinsaufwendungen -12,7 -7,6 -35,2 -20,2 Übriges Finanzergebnis -1,1 -1,5 -3,7 -5,1 Finanzergebnis -10,7 -6,6 -27,4 -16,5 Ergebnis vor Ertragsteuern –42,1 22,3 –20,2 81,3 Ertragsteuern -1,8 -3,5 -4,9 -12,5 Periodenergebnis –43,9 18,8 –25,1 68,8 davon auf Aktionäre der Siltronic AG entfallend -38,6 17,9 -24,8 65,4 auf andere Gesellschafter entfallend –5,3 0,9 –0,3 3,4 Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert) -1,29 0,60 -0,83 2,19

Siltronic AG – Konzern-Bilanz

EUR Mio. 30.9.2025 31.12.2024 Immaterielle Vermögenswerte 53,0 34,8 Sachanlagen 3.575,3 3.676,2 Nutzungsrechte 130,6 144,6 Wertpapiere und Festgelder 2,6 2,7 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,9 – Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 11,0 13,9 Aktive latente Steuern 12,6 14,0 Langfristige Vermögenswerte 3.786,0 3.886,2 Vorräte 326,4 308,3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 133,3 142,9 Vertragsvermögenswerte 12,4 12,7 Wertpapiere und Festgelder 225,3 366,6 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 32,4 12,9 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 46,8 50,7 Ertragsteuerforderungen 10,6 7,0 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 282,1 297,1 Kurzfristige Vermögenswerte 1.069,3 1.198,2 Summe Aktiva 4.855,3 5.084,4 Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0 Kapitalrücklage 974,6 974,6 Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 764,3 795,1 Übrige Eigenkapitalposten 19,1 120,2 Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallendes Eigenkapital 1.878,0 2.009,9 Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Eigenkapital 191,9 205,3 Eigenkapital 2.069,9 2.215,2 Pensionsrückstellungen 121,8 134,1 Andere Rückstellungen 67,1 66,1 Ertragsteuerverbindlichkeiten 1,9 3,0 Passive latente Steuern 8,0 8,7 Erhaltene Anzahlungen 478,5 508,6 Darlehensverbindlichkeiten 1.308,1 1.303,8 Leasingverbindlichkeiten 126,4 137,0 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0,7 0,8 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 119,6 136,8 Langfristige Schulden 2.232,1 2.298,9 Andere Rückstellungen 9,3 9,6 Ertragsteuerverbindlichkeiten 12,9 18,1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 231,7 280,5 Erhaltene Anzahlungen 50,3 57,3 Darlehensverbindlichkeiten 119,1 75,2 Leasingverbindlichkeiten 6,7 7,3 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 64,1 67,1 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 59,2 55,2 Kurzfristige Schulden 553,3 570,3 Schulden 2.785,4 2.869,2 Summe Passiva 4.855,3 5.084,4

Siltronic AG – Konzern-Kapitalflussrechnung

EUR Mio. Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Periodenergebnis –43,9 18,8 –25,1 68,8 Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich

Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen 97,1 60,5 223,2 172,9 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge –4,4 –1,4 –15,9 –6,7 Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen –0,1 0,4 0,7 1,2 Zinsergebnis 9,6 5,1 23,7 11,4 Gezahlte Zinsen –5,3 –7,4 –33,8 –26,6 Erhaltene Zinsen 2,6 2,4 11,6 20,2 Steueraufwand 1,9 3,5 4,9 12,5 Steuerzahlungen –3,9 –1,4 –13,9 –10,8 Veränderung der Vorräte –13,7 1,9 –30,1 –2,2 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen –0,1 –20,4 –4,7 –0,6 Veränderung der Vertragsvermögenswerte 0,7 3,8 –0,1 –0,1 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte –0,3 16,1 –6,3 –4,2 Veränderung der Rückstellungen 9,1 5,6 12,7 22,4 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und

Leistungen 7,0 –4,2 2,2 –10,2 Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne erhaltene Anzahlungen 2,7 5,6 3,1 –0,6 Veränderung der erhaltenen Anzahlungen –3,1 –19,3 –15,7 –6,4 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 55,9 69,6 136,5 241,0 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und

immaterielle Vermögenswerte –89,6 –154,0 –339,6 –597,5 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und

immateriellen Vermögenswerten 0,5 0,1 0,5 0,4 Einzahlungen aus Investitionsförderung – – – 32,0 Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder –225,1 –66,9 –434,6 –222,2 Einzahlungen aus Wertpapieren und Festgeldern 269,0 57,0 574,5 167,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit –45,2 –163,8 –199,2 –619,9 Dividende – – –6,0 –36,0 Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen – 50,0 53,0 200,0 Tilgungsanteil von Leasingzahlungen –1,5 –1,8 –4,7 –5,6 Einzahlungen aus sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten 49,6 – 131,9 – Auszahlungen für sonstige finanzielle Verbindlichkeiten –42,2 – –123,0 – Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 5,9 48,2 51,2 158,4 Veränderung aus Wechselkursänderungen –1,0 –0,7 –3,5 –0,8 Veränderung der Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente 15,6 –46,7 –15,0 –221,3 Stand am Periodenanfang 266,5 211,6 297,1 386,2 Stand am Periodenende 282,1 164,9 282,1 164,9

Ergänzende finanzielle Informationen

EUR Mio. Q3 2025 Q3 2024 Q1-Q3 2025 Q1-Q3 2024 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 55,9 69,6 136,5 241,0 Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen Anzahlungen 3,1 19,3 15,7 6,4 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen, inkl. Investitionsförderungen –89,1 –153,9 –339,1 –565,1 Netto-Cashflow –30,1 –65,0 –186,9 –317,7



