EQS-News: Symrise berichtet Umsatz für das dritte Quartal 2025

Pressemitteilung

Geschäftsentwicklung Q3 2025

—

Holzminden, 28. Oktober 2025

- Organisches Wachstum von 1,4 % im dritten Quartal / organisches Wachstum von 2,6 % nach neun Monaten

- Beschleunigung der Transformation

- Erfolgreiche Platzierung einer Anleihe in Höhe von 800 Mio. € mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 3,25 %

- Aktualisierung der Prognose, um das aktuelle globale Nachfrageumfeld widerzuspiegeln: Erwartetes organisches Wachstum von 3,0 % bis 5,0 % auf 2,3 % bis 3,3 % im Jahr 2025 angepasst Bestätigung der EBITDA-Marge von rund 21,5 % und Business Free Cashflow von rund 14 %

Die Symrise AG, ein weltweit führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen, kosmetischen Inhaltsstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, hat ihre ONE Symrise Strategie weiter konsequent umgesetzt, um profitables Wachstum voranzutreiben, und die ONE SYM Transformation beschleunigt fortgeführt. Symrise erzielte trotz des anhaltend herausfordernden globalen Umfelds ein organisches Umsatzwachstum.

Im dritten Quartal 2025 erzielte Symrise ein organisches Umsatzwachstum von 1,4 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten in Höhe von 54 Mio. € ergab sich ein Umsatz in Berichtswährung von 1.223 Mio. €. Hohe Vergleichswerte aus dem Vorjahr gleichen eine gefüllte Projektpipeline und dynamische Projektvitalität mit ausgewählten Kunden in Schlüsselmärkten aus. Auf Neunmonatsbasis erzielte Symrise einen Umsatz von 3.776 Mio. €, was einem organischen Anstieg von 2,6 % entspricht.

Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, kommentierte: "Unsere Transformation nimmt weiter an Fahrt auf und beschleunigt unsere Anstrengungen, das nächste Kapitel von Symrise zu gestalten. Wir treffen klare Entscheidungen darüber, wo wir weiter Unternehmenswerte schaffen können – mit Fokus auf Wachstumschancen, differenzierte Innovation und eine effiziente Lieferkette. Dazu gehört auch ein optimiertes Vertriebs- und Marketingmodell, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Während des dritten Quartals haben wir uns darauf konzentriert, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können, um Symrise noch besser und stärker zu positionieren. Die anhaltenden makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen dämpften die Marktdynamik. Die Verbrauchernachfrage in verschiedenen Absatzmärkten verlief verhaltend, auch beeinflusst durch steigende Zölle und somit höhere Kosten für Endverbraucher, das wird sich in naher Zukunft nicht umkehren. Vor diesem Hintergrund haben wir die Prognose für das organische Umsatzwachstum von unserer bisherigen Erwartung von 3,0 % bis 5,0 % auf eine Spanne von 2,3 % bis 3,3 % angepasst.

Bei der Umsetzung unserer ONE Symrise-Strategie, die durch die mehrjährige ONE SYM Transformation erreicht werden soll, konzentrieren wir uns insbesondere auf profitables Wachstum und einen hohen Business Free Cashflow. Ich danke unseren weltweit 13.000 Symriserinnen und Symrisern für die fokussierte Umsetzung unserer Transformation, die planmäßig voranschreitet."



Q3 2025 Umsatzentwicklung der Segmente

Taste, Nutrition & Health

Das Segment Taste, Nutrition & Health erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 1,2 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten in Höhe von 37 Mio. € belief sich der Segmentumsatz in Berichtswährung auf 750 Mio. € (Q3 2024: 777 Mio. €). Auf Neunmonatsbasis erzielte das Segment einen Umsatz von 2.314 Mio. €, was einem organischen Anstieg von 2,6 % entspricht.

Der Geschäftsbereich Food & Beverage erzielte im dritten Quartal trotz zweistelliger Zuwächse im Vorjahresvergleich ein branchenführendes einstelliges Wachstum. Symrise erfüllt die Bedürfnisse der Kunden durch ein führendes Portfolio an innovativen, differenzierten Produkten und Lösungen. Das höchste Wachstum wurde in der Region Europa, Afrika und Mittlerer Osten (EAME) erzielt. Der Anwendungsbereich Getränke erzielte ein zweistelliges organisches Wachstum bei anhaltender hoher Dynamik. Naturals verzeichnete ein einstelliges organisches Umsatzwachstum, während der Umsatz im Bereich Savory nur moderat gesteigert werden konnte.

Das Wachstum im Geschäftsbereich Pet Food entsprach dem Marktwachstum und lag durch Preisanpassungen zum Jahresbeginn im Bereich Pet Nutrition auf dem Niveau des Vorjahres.

Scent & Care

Das Segment Scent & Care erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 1,7 %. Gute Zuwächse im Geschäftsbereich Fragrance konnten eine schwächere Nachfrage bei Aroma Molecules nur teilweise ausgleichen. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten betrug der Segmentumsatz in Berichtswährung 473 Mio. € (Q3 2024: 481 Mio. €). Auf Neunmonatsbasis erzielte das Segment einen Umsatz von 1.462 Mio. €, was einem organischen Anstieg von 2,5 % entspricht.

Der Geschäftsbereich Fragrance erzielte im dritten Quartal ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, unterstützt durch die anhaltende gute Nachfrage bei Consumer und Fine Fragrance. Consumer Fragrance erzielte trotz hoher zweistelliger Vorjahreswerte ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, unterstützt durch eine gute Projektpipeline. Fine Fragrances verzeichnete ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich, unterstützt durch Geschäfte mit neuen Kunden. Der Anwendungsbereich Oral Care erzielte ein moderates Wachstum im dritten Quartal.

Der Geschäftsbereich Aroma Molecules war durch den Preis- und Mengendruck aufgrund des verstärkten Wettbewerbs aus Asien und der allgemeinen Marktvolatilität negativ beeinflusst. Das Wachstum lag unter dem des Vorjahreszeitraums.

Der Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients erzielte ein organisches Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Nach großen Lagerabbaueffekten in den ersten sechs Monaten bei Sonnenschutzfiltern, kehrte die Division im dritten Quartal zu moderatem organischem Wachstum zurück.

ONE SYM Transformation Update

Symrise beschleunigt seine Anstrengungen rund um die ONE SYM-Transformation, ein unternehmensweites Veränderungsprogramm, das insbesondere die Portfoliooptimierung und Effizienzsteigerung beinhaltet. Für das Jahr 2025 plant Symrise Kosteneinsparungen in Höhe von 40 Mio. €, wobei 30 Mio. € bereits bis Ende September 2025 realisiert wurden. Die Effizienzgewinne werden teilweise in Talente, Digitalisierung und Innovation reinvestiert, um das langfristige, profitable Wachstum voranzutreiben.

Im Einklang mit den im ersten Halbjahr 2025 angekündigten Maßnahmen steuert Symrise sein Portfolio proaktiv. Der eingeleitete Prozess der Evaluierung strategischer Alternativen für Terpeninhaltsstoffen schreitet planmäßig voran.

Im dritten Quartal hat Symrise wichtige Führungspositionen besetzt, um die Umsetzung der ONE Symrise Strategie und die ONE SYM Transformation zu unterstützen.



Erfolgreiche Platzierung einer Anleihe über 800 Mio. Euro

Im September hat Symrise erstmalig eine Anleihe mit einem Instrumentenrating in Höhe von 800 Mio. €, einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Kupon von 3,25 % erfolgreich begeben. Die Erlöse werden im Wesentlichen für die vorzeitige Refinanzierung von Fälligkeiten verwendet.

Darüber hinaus erhielt Symrise im dritten Quartal erstmals Investment-Grade-Ratings von S&P Global (BBB+) und Moody's (Baa1) - beide mit stabilem Ausblick.

Ziele 2025

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen aktualisiert der Konzern seine Jahresprognose:

Das organische Umsatzwachstum soll im Gesamtjahr in einem Korridor von 2,3 % bis 3,3 % gegenüber der vorherigen Erwartung von 3,0 % bis 5,0 % liegen.

Prognose für die EBITDA-Marge von rund 21,5 % und Business-Free-Cashflow in Prozent vom Umsatz von rund 14 % bestätigt.

Kosteneinsparungen von 40 Mio. € bestätigt.

Symrise bekräftigt seine mittelfristigen Ziele für 2028 und strebt ein organisches Wachstum von 5 % bis 7 % (CAGR), eine EBITDA-Marge zwischen 21 % und 23 % und einen Business Free Cashflow in Prozent des Umsatzes von mehr als 14 % an.

Auf der Symrise Webseite veröffentlicht eine Präsentation (engl.) ergänzend zu der Pressemeldung: https://www.symrise.com/investors/financial-results/.



Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, Nord- sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…

www.symrise.com

