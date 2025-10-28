EQS-News: tolltickets unterzeichnet Vertrag mit RDW zur Bereitstellung von EETS-Diensten für das neue niederländische Lkw-Mautsystem

EQS-News: Kapsch TrafficCom AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

tolltickets unterzeichnet Vertrag mit RDW zur Bereitstellung von EETS-Diensten für das neue niederländische Lkw-Mautsystem



28.10.2025 / 07:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rosenheim (Deutschland) / Groningen(Niederlande) – Im Oktober 2025 unterzeichnete die tolltickets GmbH eine Kooperationsvereinbarung mit der niederländischen Kraftfahrzeugbehörde (RDW), um ihre Zulassung als EETS-Anbieter (European Electronic Toll Service) für das künftige niederländische Lkw-Mautsystem vorzubereiten. Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt, um sowohl niederländischen als auch internationalen Kunden den Zugang zum neuen Mautdienst über die interoperable OBU von tolltickets zu ermöglichen.





Der Start des neuen entfernungsabhängigen Lkw-Mautsystems in den Niederlanden ist für den 1. Juli 2026 geplant. Die Gebühr gilt für niederländische und ausländische Lkw über 3.500 kg. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge der Kategorien N2 und N3. Das Eurovignetten-System wird in den Niederlanden am 1. Juli 2026 auslaufen.

Die neue Lkw-Maut gilt für Autobahnen und ausgewählte Provinz- und Kommunalstraßen. Die Gebühren richten sich nach der Anzahl der gefahrenen Kilometer und variieren je nach Fahrzeuggewicht, CO₂-Emissionsklasse und Euro-Emissionsklasse. Je sauberer und leichter das Fahrzeug, desto niedriger der Kilometersatz.

Als Mauterheber steht die RDW seit einiger Zeit im Dialog mit tolltickets, sagt Jan Strijk, Direktor für Mauterhebung bei der RDW. „Wir haben tolltickets als zuverlässigen Partner kennengelernt, der sich klar auf den Kunden konzentriert. Wir freuen uns sehr, dass tolltickets nun auch Lkw-Mautdienste in den Niederlanden anbieten möchte, und sind zuversichtlich, dass das Unternehmen den Genehmigungsprozess erfolgreich abschließen wird.“

tolltickets wird das neue Mautsystem über seine neueste On-Board-Unit (OBU) zugänglich machen, die die zurückgelegte Strecke automatisch aufzeichnet und über die neueste und sichere 4G-Konnektivität mit den nationalen Mautsystemen kommuniziert. Das Gerät ist bereits in mehreren europäischen Mautgebieten im Einsatz, darunter auch in den Nachbarländern Belgien und Deutschland.

Um eine frühzeitige Vorbereitung zu ermöglichen, wird tolltickets im April 2026 eine Vorregistrierung für Kunden eröffnen. So können Flotten ihre Fahrzeuge im Voraus registrieren, ihre OBUs erhalten und einen unterbrechungsfreien Zugang zum niederländischen Netz sicherstellen, sobald die Lkw-Maut eingeführt wird.

„Die Partnerschaft mit RDW ist ein wichtiger Schritt in Richtung unserer langfristigen Vision einer vollständigen europäischen Mautinteroperabilität“, sagte Quentin Couret, Geschäftsführer der tolltickets GmbH. „Durch die Ausweitung unserer EETS-Präsenz auf die Niederlande bauen wir weiterhin ein einheitliches und effizientes Mauterlebnis für Transportunternehmen über Grenzen hinweg auf.“

Über Tolltickets:

Die Tolltickets GmbH ist ein europäischer Mautdienstleister mit Sitz in Rosenheim, Deutschland. Als Teil von Kapsch TrafficCom bietet das Unternehmen Mautlösungen für leichte und schwere Fahrzeuge an, darunter interoperable Mautboxen und digitale Vignetten. Mit der EETS-fähigen On-Board-Unit von Tolltickets können Transportunternehmen Mautgebühren in mehreren europäischen Netzen mit einem Gerät und einer Rechnung bezahlen.

Weitere Informationen: tolltickets.com/business

Über RDW:

RDW ist die Fahrzeugbehörde in den Niederlanden. Sie setzt sich für sichere und saubere Fahrzeuge sowie einen exzellenten Service für die Gesellschaft ein. Als öffentlicher Dienstleister erfüllt RDW verschiedene gesellschaftliche Bedürfnisse. Sie sorgt für sichere und nachhaltige Fahrzeuge auf den Straßen, bietet Rechtssicherheit bei der Zulassung und Informationsbereitstellung und ermöglicht zuverlässige, unabhängige Maut- und Lkw-Abgaben. Rechtssicherheit und Zuverlässigkeit sind die Grundlage ihrer Dienstleistungen. Dies tut sie seit 75 Jahren täglich in den gesamten Niederlanden.

Pressekontakt

Sebastian Perez Moreno

Marketingmanager, tolltickets GmbH

marketing@tolltickets.com

tolltickets.com

28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com



Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG Am Europlatz 2 1120 Wien Österreich Telefon: +43 50811 1122 Fax: +43 50811 99 1122 E-Mail: ir.kapschtraffic@kapsch.net Internet: www.kapschtraffic.com ISIN: AT000KAPSCH9 WKN: A0MUZU Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 2219054

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2219054 28.10.2025 CET/CEST