EQS-News: Winterberg Investment X stark überzeichnet auf Hard Cap

Winterberg Investment X, ein von der Winterberg Advisory GmbH beratener Fonds, hat sein zweites Closing erfolgreich abgeschlossen. Das Ziel von EUR 20-25M Eigenkapital wurde deutlich übertroffen, der Fonds schließt nun überzeichnet genau auf seinem Hard Cap von EUR 35M (inkl. zukünftiger Management-Beteiligungen) Nach zwei erfolgreichen Akquisitionen wird der Fonds seine Schweizer Buy, Build und Technologize-Plattform im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste weiter vorantreiben und weitere kleine und mittelgroße Schweizer Unternehmen aus dem Sektor zu erwerben.

BAAR, Switzerland, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Winterberg hat Ende letzten Jahres zusammen mit Fonds, die von dem renommierten europäischen Small-Cap-Spezialisten Yana Investment Partners beraten werden, die TIC Holding Schweiz AG als Plattform gegründet, um einen führenden Anbieter im Schweizer Markt für akkreditierte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste aufzubauen (der Sektor wird allgemeinhin abgekürzt mit TIC). Bisher wurden zwei Unternehmen erworben, der Abschluss einer dritten Akquisition wird in Kürze erwartet.

Die TIC Holding Schweiz AG ist über ihre Portfoliounternehmen Metron Measurement SA und TransGeo AG in den Bereichen Kalibrierung von Werk- und Messwerkzeugen, sowie chemische, mechanische und sonstige Prüfungen von industriellen Werkstoffen/Erzeugnissen und Baumaterialien tätig. Alle Unternehmen der Gruppe besitzen hierbei eine Akkreditierung der Schweizer Akkreditierungstelle SAS. Da diese Leistungen immer nachgefragt werden, und der Bedarf mit erhöhten regulatorischen Anforderungen stetig zunimmt, ist der Sektor krisenfest und für Investoren sehr attraktiv.

Fabian Kröher, Präsident des Verwaltungsrats der TIC Holding Schweiz und Partner bei Winterberg, erklärt: „Nach einem sehr erfolgreichen Start unserer TIC Holding Schweiz, einer sehr aussichtsreichen Pipeline weiterer Akquisitionsziele sowie starken Geschäftszahlen der bisherigen Akquisitionen war das Zweite Closing unseres Fonds erfreulicherweise stark überzeichnet – wir haben Zusagen in Höhe von fast EUR 50M erhalten."

Ralph Nowak, Partner bei Winterberg, fügt hinzu: „Wir sind in Gesprächen mit einer ganzen Reihe weiterer Targets – vor allem sprechen wir mit vielen erfolgreichen geschäftsführenden Gesellschaftern, die Ihre Unternehmensnachfolge sicherstellen möchten. Wir sind vor diesem Hintergrund sehr zuversichtlich, einen eine weitere bedeutende Schweizer Unternehmensgruppe aufzubauen und das Kapital unserer Investoren optimal einsetzen zu können."

Dr. Hanspeter Bader, Gründungspartner von Yana Investment Partners und Verwaltungsratsmitglied der TIC Holding Schweiz, ergänzt: „Die starke Nachfrage von Investoren im Zweiten Closing hat uns tatsächlich überrascht und wir sind sehr zufrieden, wie sich unsere Investition entwickelt. Gleichermaßen sind wir sehr stolz darauf, dass wir das Potential der Gruppe früher gesehen haben als andere. Wir freuen uns daher sehr, als Lead Investor der ersten Stunde und Verwaltungsratsmitglied die Strategie und die Geschicke der TIC Holding Schweiz AG zusammen mit Winterberg im Verwaltungsrat zu gestalten."

Über TIC Holding Schweiz AG

TIC Holding Schweiz soll eine der führenden Unternehmensgruppen in der Schweiz werden, in der der Kunde im Mittelpunkt steht. Darüber hinaus wird ein starker Fokus auf Qualität, Exzellenz und Vielfalt gelegt. Die Holding sucht aktiv nach kleinen und mittleren Unternehmen im Bereich der akkreditierten Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste, vorzugsweise in Nachfolgesituationen. Durch die Förderung einer unternehmerischen Kultur und die Nutzung neuester Technologien in allen Unternehmensfunktionen sollen überdurchschnittliches Wachstum und Renditen erzielt. TIC Holding Schweiz hat ihren Sitz in Baar in der Schweiz.

Über Winterberg Advisory GmbH und Winterberg Group AG

Die in Grünwald bei München ansässige Winterberg Advisory GmbH verwaltet Private-Equity-Investmentfonds, die sich hauptsächlich auf Nachfolgeregelungen im Bereich der kleinen und mittelgroßen Unternehmen konzentrieren. Auf dieser Basis werden Buy, Build und Technologize-Plattformen entwickelt, wie derzeit die TIC Holding Schweiz AG und die Healthcare Holding Schweiz AG. Die Winterberg Group AG, mit Sitz in Zug, Schweiz, ist ein unabhängiges Family Office, das in Private Equity investiert – unter anderem auch in die Fonds der Winterberg Advisory – sowie selektiv in Immobilien und andere Anlageklassen.

Über Yana Investment Partners

Yana Investment Partners wird von institutionellen Investoren, Family Offices und Vermögensverwaltern unterstützt, und investiert direkt in herausragende privat gehaltene Unternehmen in ganz Europa. Zusammen mit ihren Investoren sind Yana Investment Partners über ihre Fonds ein aktiver Investor in hochattraktiven, unternehmerischen „Off-Market"-Situationen. Dabei achtet Yana besonders auf innovative und gut gemanagte Unternehmen, um so das Risiko zu minimieren. Investitionen werden systematisch durch Partnerschaften mit unabhängigen Private-Equity-Sponsoren auf Deal-by-Deal-Basis mit Fokus auf Small-Cap-Investitionen getätigt.

Hinweis für Redakteure: Bitte nennen Sie Winterberg Advisory GmbH bei allen Verweisen auf bereitgestellte Zitate und Informationen.

