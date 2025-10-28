Erholung im Auftragseingang trotz anhaltender handelspolitischer Unsicherheiten

Im Laufe der ersten neun Monate des Jahres 2025 stabilisierten sich einige Märkte von Bucher Industries erwartungsgemäss. Die positive Entwicklung beim Auftragseingang setzte sich fort, teilweise gehemmt durch die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den globalen Handelszöllen. Vor allem bei Kuhn Group stieg der Auftragseingang deutlich an. Aufgrund des tiefen Auftragsbestands zeigte sich der Konzernumsatz immer noch rückläufig gegenüber der Vorjahresperiode. Infolge der geringen Kapazitätsauslastung in den USA passt Bucher Industries die Aussichten für 2025 punktuell an.

Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 2’063 1’962 5.2 8.0 7.3 2’756 Nettoumsatz 2’164 2’420 -10.6 -8.1 -8.6 3’156 Auftragsbestand 1’054 1’120 -5.9 -3.7 -4.4 1’172 Vollzeitstellen im Durchschnitt 13’710 14’283 -4.0 -4.5 14’173

Konzern

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Im Laufe der ersten neun Monate des Jahres 2025 stabilisierten sich einige Märkte von Bucher Industries erwartungsgemäss. Dabei war insbesondere in Europa eine erfreuliche Tendenz sichtbar, eine umfassende Erholung wurde jedoch durch die unsichere politische Lage in den USA gehemmt. Angeführt von der Division Kuhn Group, die von einer höheren Investitionsbereitschaft der Landwirte in Europa profitierte, lag der Auftragseingang insgesamt über der Vorjahresperiode. Der Konzernumsatz reflektierte den tieferen Auftragsbestand und zeigte sich immer noch rückläufig gegenüber der Vorjahresperiode. An den Standorten mit einer niedrigen Kapazitätsauslastung wurden die initiierten Kostensparmassnahmen konsequent ausgeweitet. Der Mitarbeiterbestand wurde dabei insbesondere in den USA angepasst. Die positive Entwicklung des betrieblichen Free Cashflows blieb weiterhin im Fokus und das laufende Aktienrückkaufprogramm entwickelte sich planmässig. Bis zum Ende des dritten Quartals 2025 wurden 2.0% der ausgegebenen Aktien für CHF 79 Mio. zurückgekauft.

Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) 2024 Auftragseingang 776 643 20.7 24.4 966 Nettoumsatz 816 913 -10.6 -7.7 1’159 Auftragsbestand 414 390 6.2 8.6 464 Vollzeitstellen im Durchschnitt 5’283 5’572 -5.2 5’497

Kuhn Group

1) Bereinigt um Währungseffekte

Deutliche Zunahme des Auftragseingangs Die Investitionsbereitschaft der Landwirte verbesserte sich insgesamt in den ersten neun Monaten des Jahres 2025, die verschiedenen Regionen entwickelten sich jedoch sehr unterschiedlich. In Europa normalisierten sich die Lagerbestände bei den Händlern und die positiveren Wetterbedingungen führten zu mehr Zuversicht und einer gestiegenen Nachfrage nach Landmaschinen. Das Segment Milch- und Viehwirtschaft wurde zudem von hohen Milch- und Fleischpreisen unterstützt. Brasilien profitierte von höheren Ernteerträgen und besseren Rohstoffpreisen, die Verkaufszahlen im Einzelhandel blieben jedoch auf tiefem Niveau. In den USA war die Stimmung von der unsicheren Handels- und Wirtschaftspolitik negativ beeinflusst. Speziell im Ackerbau sahen sich die Landwirte zudem tiefen Absatzpreisen und hohen Produktionskosten ausgesetzt. Insgesamt legte der Auftragseingang von Kuhn Group deutlich zu, getrieben von Europa, dem grössten Absatzmarkt der Division. Der Umsatz der Division sank gegenüber der Vorjahresperiode. Die negative Entwicklung war am ausgeprägtesten in den USA, während die übrigen Märkte zuletzt ein Umsatzwachstum verzeichneten. Die erhobenen Zusatzzölle machten sich zunehmend in steigenden Einkaufspreisen bemerkbar. Kuhn Group arbeitete weiterhin an der Optimierung der Kosten. Anpassungen bei den Kapazitäten wurden vor allem in den USA vorgenommen.

Aussichten 2025 Im aktuellen Umfeld rechnet Kuhn Group mit einem leichten Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis. Zudem geht die Division aufgrund der geringen Kapazitätsauslastung in den USA sowie des Einflusses der Zusatzzölle auf die Materialkosten von einer tieferen Betriebsgewinnmarge als 2024 aus.

Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) 2024 Auftragseingang 399 423 -5.9 -3.1 591 Nettoumsatz 432 435 -0.7 2.2 602 Auftragsbestand 256 296 -13.5 -11.2 296 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2’549 2’507 1.7 2’508

Bucher Municipal

1) Bereinigt um Währungseffekte

Weiterhin hohe Kapazitätsauslastung Bucher Municipal erlebte eine stabile Marktsituation und eine weiterhin gute Nachfrage. Der Auftragseingang lag erwartungsgemäss leicht unter der starken Vorjahresperiode. Insbesondere der Bereich Kompaktkehrfahrzeuge entwickelte sich in den ersten neun Monaten positiv und profitierte zudem wieder von einer erhöhten Nachfrage bei elektrifizierten Fahrzeugen. Die Nachfrage nach Kanalreinigungsfahrzeugen sowie Ersatzteilen und Wartungsdienstleistungen zeigte sich stabil, während die Bestellungen für Grosskehrfahrzeuge, Winterdienstausrüstungen und Müllfahrzeuge zurückgingen. Der Umsatz von Bucher Municipal lag auf dem hohen Vorjahresniveau. Tiefere Volumen in Australien wurden durch das Wachstum in Amerika und Asien ausgeglichen. Bucher Municipal erweiterte ihre Angebotspalette und lancierte mit der «CityCat VR17e» ein weiteres Modell einer vollelektrischen Kompaktkehrmaschine, die sich speziell für den Einsatz in engsten städtischen Bereichen eignet.

Aussichten 2025 Bucher Municipal erwartet eine auf hohem Niveau leicht rückläufige Nachfrage und einen stabilen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Die Betriebsgewinnmarge dürfte gegenüber dem Vorjahr weiter ansteigen.

Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 474 436 8.7 11.5 8.9 575 Nettoumsatz 475 511 -7.0 -4.6 -6.7 653 Auftragsbestand 148 152 -2.8 -0.4 -3.7 148 Vollzeitstellen im Durchschnitt 2’907 3’004 -3.2 -4.6 2’979

Bucher Hydraulics

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Zunahme im Auftragseingang Die Nachfrage in den Hydraulikmärkten konnte in den letzten Monaten insgesamt zulegen, obwohl die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den globalen Handelszöllen bei den Kunden der Division spürbar waren. Der Auftragseingang von Bucher Hydraulics übertraf den Wert der Vorjahresperiode. Die Nachfrage insbesondere nach hydraulischen Lösungen für Baumaschinen, Landtechnik, stationärer Industriehydraulik sowie mobiler elektrischer Antriebstechnik stieg an. Im Bereich Fördertechnik verblieb die Nachfrage dagegen auf tiefem Niveau. Während die Zunahme im Auftragseingang von Europa, China und Indien getrieben wurde, zeigte der Markt in den USA kein nennenswertes Wachstum. Aufgrund des niedrigen Auftragsbestands nahm der Umsatz der Division während der Berichtsperiode ab. Mit der jüngsten Erholung des Auftragseingangs konnte sich der Umsatz jedoch zuletzt stabilisieren.

Aussichten 2025 Aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den globalen Handelszöllen erwartet Bucher Hydraulics eine verzögerte Erholung der Nachfrage und geht von einem leichten Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis sowie einer leicht tieferen Betriebsgewinnmarge aus.

Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 218 267 -18.5 -16.4 -16.6 359 Nettoumsatz 261 354 -26.2 -24.5 -24.6 462 Auftragsbestand 148 211 -30.1 -28.4 -29.0 193 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1’506 1’636 -7.9 -8.1 1’627

Bucher Emhart Glass

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Nachfragerückgang hielt an Kunden von Bucher Emhart Glass blieben in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 weiter zurückhaltend mit Investitionen. Der Auftragseingang ging zurück und lag deutlich unter der Vorjahresperiode. Insbesondere die Bestellungen für Glasformungsmaschinen und Sektionen verharrten weiter auf einem tiefen Niveau. Die Verlangsamung machte sich zudem im Bereich Inspektionsmaschinen bemerkbar. Die Division profitierte von der grossen Anzahl an installierten Glasformungsmaschinen und dem hohen Anteil des Ersatzteilgeschäfts, das im aktuell schwierigen Umfeld, trotz einer Optimierung der Lager bei den Kunden, Stabilität bietet. Die Produktionsplanungen wurden an den tieferen Auftragsbestand angepasst und die Kapazitäten weiter reduziert. Der Umsatz lag ebenfalls deutlich unter dem Wert der Vorjahresperiode. Zudem treibt die Division eine Konsolidierung der Montage- und Fertigungsaktivitäten im Bereich Inspektionsmaschinen voran.

Aussichten 2025 Auf vergleichbarer Basis rechnet die Division mit einem deutlich tieferen Umsatz im Vergleich zum hohen Vorjahr. Entsprechend dürfte die Betriebsgewinnmarge deutlich tiefer als 2024 ausfallen.

Januar – September Veränderung Gesamtjahr CHF Mio. 2025 2024 % %1) %2) 2024 Auftragseingang 243 246 -1.1 0.5 -0.9 333 Nettoumsatz 229 267 -14.4 -13.3 -14.0 357 Auftragsbestand 111 100 11.5 13.2 11.7 97 Vollzeitstellen im Durchschnitt 1’395 1’497 -6.8 -8.5 1’495

Bucher Specials

1) Bereinigt um Währungseffekte

2) Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte

Unterschiedliche Marktentwicklungen Die Märkte von Bucher Specials zeigten in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 ein gemischtes Bild. Die Investitionsbereitschaft der Weinproduzenten blieb vor allem in Europa aufgrund von sinkenden Produktionsvolumen verhalten. Dies führte zu einem weiter abnehmenden Auftragseingang bei Bucher Vaslin. Demgegenüber blieb die Nachfrage bei Bucher Unipektin weiterhin hoch und auch Bucher Landtechnik verzeichnete eine leichte Erholung auf tiefem Niveau. Der Auftragseingang von Bucher Automation lag deutlich unter dem Vorjahr, unter anderem bedingt durch die schwache Dynamik der Märkte der internen Kunden wie Bucher Emhart Glass. Insgesamt war der Auftragseingang der Division gegenüber dem Wert der Vorjahresperiode stabil. Der Rückgang im Umsatz war teilweise auf planmässig tiefere Auslieferungen im Projektgeschäft während des dritten Quartals zurückzuführen.

Aussichten 2025 Die Division geht von einem leichten Umsatzrückgang auf vergleichbarer Basis aus. Die Betriebsgewinnmarge dürfte jedoch aufgrund der ergriffenen Effizienzsteigerungsmassnahmen ansteigen.

Aussichten Konzern 2025

Mit dem strategisch gewählten lokalen Produktionsansatz nahe bei der Kundschaft ist Bucher Industries im aktuellen Umfeld gut aufgestellt. Die handelspolitischen Unsicherheiten belasten jedoch die Nachfrage nach Investitionsgütern. Bucher Industries rechnet daher für 2025 mit einem leicht tieferen Umsatz auf vergleichbarer Basis. Das Betriebsergebnis des Konzerns enthält im Berichtsjahr den Gewinn aus dem Verkauf eines nicht-betriebsnotwendigen Grundstücks von CHF 43 Mio. Ohne diesen Effekt erwartet Bucher Industries für 2025 aufgrund der geringen Kapazitätsauslastung in den USA eine tiefere Betriebsgewinnmarge im Vergleich zum Vorjahr.