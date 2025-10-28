EZB-Umfrage: Nachfrage nach Firmenkrediten zieht leicht an

Berlin (Reuters) - Die Nachfrage nach Firmenkrediten im Euroraum zieht an.

Sie sei im dritten Quartal leicht gestiegen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag zu ihrer Umfrage unter 154 Finanzinstituten mit. "Aber insgesamt blieb sie schwach", hieß es weiter. Für das laufende vierte Quartal wird mit einer unveränderten Nachfrage nach Darlehen gerechnet. Die Banken in der Euro-Zone erwarten für das Herbst-Quartal zugleich weitgehend unveränderte Vergabestandards für Firmenkredite. Im Sommer haben die Geldhäuser ihre internen Leitlinien zur Vergabe von Darlehen etwas verschärft.

Die Ergebnisse des im Fachjargon als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannten EZB-Berichts sind für die Währungshüter einer der Orientierungspunkte für ihre Geldpolitik. Die EZB dürfte nach Einschätzung vieler Experten nach zwei Zinspausen in Folge auch am Donnerstag stillhalten und den zum Steuern des geldpolitischen Kurses wichtigen Einlagesatz bei 2,0 Prozent belassen. Sie hatte von Juni 2024 bis Juni 2025 angesichts einer nachlassenden Inflation die Zinszügel insgesamt achtmal gelockert.

