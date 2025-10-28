Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.10.2025
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bloom Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
|BNP Paribas
|Bericht 3. Quartal 2025
|Booking Holdings
|Bericht 3. Quartal 2025
|HSBC
|Bericht 3. Quartal 2025
|Iberdrola
|Bericht 3. Quartal 2025
|NextEra Energy
|Bericht 3. Quartal 2025
|Novartis
|Bericht 3. Quartal 2025
|Paypal
|Bericht 3. Quartal 2025
|Samsung SDI
|Bericht 3. Quartal 2025
|Seagate Technology
|Bericht 1. Quartal 2026
|Siltronic
|Bericht 3. Quartal 2025
|SoFi Technologies
|Bericht 3. Quartal 2025
|UnitedHealth Group
|Bericht 3. Quartal 2025
|UPS
|Bericht 3. Quartal 2025
|Visa
|Bericht Geschäftsjahr 2025
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
