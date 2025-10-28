W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 28.10.2025

onvista · Uhr
Dividenden-AristokratenWasserstoffBatterienInfrastrukturErneuerbare Energien

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 28. Oktober 2025, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Bloom EnergyBericht 3. Quartal 2025
BNP ParibasBericht 3. Quartal 2025
Booking HoldingsBericht 3. Quartal 2025
HSBCBericht 3. Quartal 2025
IberdrolaBericht 3. Quartal 2025
NextEra EnergyBericht 3. Quartal 2025
NovartisBericht 3. Quartal 2025
PaypalBericht 3. Quartal 2025
Samsung SDIBericht 3. Quartal 2025
Seagate TechnologyBericht 1. Quartal 2026
SiltronicBericht 3. Quartal 2025
SoFi TechnologiesBericht 3. Quartal 2025
UnitedHealth GroupBericht 3. Quartal 2025
UPSBericht 3. Quartal 2025
VisaBericht Geschäftsjahr 2025

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

Paypal
UnitedHealth
Siltronic
Bloom Energy
BNP Paribas
SoFi Technologies
Visa
Novartis
NextEra Energy
UPS
Samsung SDI
HSBC
Iberdrola
Booking Holdings
Seagate Technology

