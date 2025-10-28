Werbung ausblenden

Flughafen von Alicante wegen Drohnensichtung geschlossen

dpa-AFX · Uhr
ALICANTE (dpa-AFX) - Wegen einer möglichen Drohnensichtung nahe dem spanischen Flughafen von Alicante ist der Airport am Montagabend vorübergehend geschlossen worden. Mehrere Flüge seien nach Valencia und Murcia umgeleitet worden, teilte der Flughafen Alicante-Elche Miguel Hernández mit. Nach fast zwei Stunden konnte der Flughafen im Südosten Spaniens kurz vor 23.00 Uhr (Ortszeit) den Betrieb wieder aufnehmen./gma/DP/zb

