W​e​r​b​u​n​g ausblenden

GNW-Adhoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

^DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe / Immobilien

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG leistet keine vorzeitige
Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende angesichts erwarteter besserer
Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im Jahr 2026
28. Oct 2025 / 12:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------
DEMIRE leistet keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende
angesichts erwarteter besserer Bedingungen für mögliche Immobilienverkäufe im
Jahr 2026
Langen, 28. Oktober 2025 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN:
DE000A0XFSF0) hat heute angesichts erwarteter besserer Bedingungen für
Immobilienverkäufe im nächsten Jahr und der dadurch zu generierenden Mittel
beschlossen, ihre Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht, wie
ursprünglich angedacht, bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Millionen
vorzeitig teilweise zu tilgen. Hieraus resultiert eine von der Gesellschaft zu
zahlende endfällige Zusatzgebühr von 3 % auf den derzeitig ausstehenden
Nominalbetrag der Unternehmensanleihe 2019/2027 von insgesamt EUR 247,1
Millionen. Die Unternehmensanleihe 2019/2027 hat eine Laufzeit bis Ende 2027.
Kontakt:
Julius Stinauer
Head of Investor Relations & Corporate Finance
T: +49 6103 372 49 44
E: ir@demire.ag
Ende der Insiderinformation
--------------------------------------------------------------------------------
GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
--------------------------------------------------------------------------------
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Sprache    |Deutsch                                                           |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Unternehmen|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG                        |
|           |                                                                  |
|           |Robert-Bosch-Straße 11                                            |
|           |                                                                  |
|           |63225 Langen                                                      |
|           |                                                                  |
|           |Germany                                                           |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Telefon    |+496103372490                                                     |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Fax        |+49 6103 3724911                                                  |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|E-Mail     |info@demire.ag                                                    |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Internet   |https://www.demire.ag                                             |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|LEI        |391200FHEFGXUKL2BO93                                              |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Börsen     |? DE000A0XFSF0, DE - Frankfurter Börse, Boerse Frankfurt -        |
|           |Regulierter Markt, A0XFSF; DE - Berliner Börse, Boerse Berlin -   |
|           |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Düsseldorf, Boerse Duesseldorf -  |
|           |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse München, Boerse Muenchen -        |
|           |Freiverkehr, A0XFSF; DE - Börse Stuttgart, Boerse Stuttgart -     |
|           |Freiverkehr, A0XFSF; DE - XETRA-Börse, XETRA-Börse, A0XFSF; DE -  |
|           |Tradegate Exchange, Regulated market, A0XFSF;                     |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
|Indices    |CDAX, Prime All Share (Performance), Prime All Share (Kursindex), |
|           |Classic All Share (Performance), Classic All Share (Kursindex)    |
+-----------+------------------------------------------------------------------+
Â°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
D
DEMIRE Dt.Mittelst.R.Est.AG Anl.v.2019(2019/2027)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 27.10.2025
Aktienmarkt beendet Handel leicht im Plus – Goldpreis fälltgestern, 17:55 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden