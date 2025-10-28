Insider - Thyssenkrupp-Stahlchef verlässt Konzern
Reuters · Uhr
Düsseldorf (Reuters) - Der Stahlchef von Thyssenkrupp, Dennis Grimm, verliert Insidern zufolge nach etwas mehr als einem Jahr seinen Job.
Grimm verlasse den Konzern, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die "Bild"-Zeitung hatte zuvor berichtet, Hintergrund seien Differenzen mit Konzernchef Miguel Lopez über die Strategie. Thyssenkrupp und Thyssenkrupp Steel Europe wollten sich dazu nicht äußern.
