IRW-News: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit der in den USA ansässigen strategischen Beratungsfirma Pathfinder Ventures

IRW-PRESS: Critical Infrastructure Technologies: Critical Infrastructure Technologies unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarung mit der in den USA ansässigen strategischen Beratungsfirma Pathfinder Ventures

Wichtigste Highlights

- CiTech und Pathfinder Ventures Inc. haben eine gegenseitige Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) abgeschlossen, um eine strategische Zusammenarbeit im Verteidigungssektor der USA und ihrer Verbündeten zu prüfen.

- Die geplante Partnerschaft soll sich auf die Zusammenarbeit mit der US-Regierung, Verteidigungsaufträge und Möglichkeiten zur Technologieeinbindung konzentrieren.

- Pathfinder soll CiTech bei der Navigierung von Beziehungen zum staatlichen Beschaffungswesen und den Behörden in den USA unterstützen.

- Die NDA ermöglicht den Austausch vertraulicher technischer, strategischer und geschäftlicher Informationen.

- Die NDA steht im Einklang mit dem Plan von CiTech, mit seinem Produkt, der Nexus 20 Rapid Deployment Base Station, in den nordamerikanischen Verteidigungs-, Heimatschutz- und Rettungsdienstsektor vorzudringen.

- Erster Schritt auf dem Weg zu einer breiteren Geschäftsentwicklungs- und Beratungspartnerschaft der beiden Unternehmen.

- Zu den nachfolgenden Maßnahmen gehört eine operative Bewertung für die Einrichtung einer inländischen Fertigung und Montage an strategischen Standorten innerhalb der USA.

Vancouver, BC - 28. Oktober 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (OTC: CITLF) (FWB: X9V) (CiTech oder das Unternehmen), ein führender Entwickler autonomer Hochleistungssysteme für mobile Kommunikation und Sicherheitsplattformen, freut sich, den Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung (NDA) mit Pathfinder Ventures Inc. bekannt zu geben, einer strategischen Beratungs- und Geschäftsentwicklungsfirma mit Sitz in den USA, die auf Programme in den Bereichen Verteidigung, Regierung und fortschrittliche Technologie spezialisiert ist.

Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt in der auf die Verteidigungsmärkte Nordamerikas und der entsprechenden Verbündeten ausgerichteten Expansionsstrategie von CiTech und schafft eine Grundlage für eine intensivere Zusammenarbeit in den Bereichen Regierung, strategische Partnerschaften und Kommerzialisierung der Nexus 20 Rapid Deployment Radio Base Station von CiTech.

Den Weg in den US-Verteidigungsmarkt ebnen

Im Rahmen der NDA werden die Unternehmen den Austausch proprietärer und vertraulicher Informationen prüfen, um Möglichkeiten für eine gemeinsame Teilnahme an US-Programmen auf den Gebieten Verteidigung, Heimatschutz und Regierungsmodernisierung zu sondieren.

Pathfinder Ventures wird seine umfassenden Kontakte in den Bereichen Verteidigung, Nachrichtendienst und Technologie in der US-Regierung und dem Privatsektor nutzen, um den Markteintritt und die Partnerschaftsstrategie von CiTech zu unterstützen.

Mit dieser NDA gehen wir den ersten offiziellen Schritt in eine unserer Erwartung nach starke und strategische Partnerschaft, so Brenton Scott, CEO von CiTech. Pathfinder Ventures verfügt über hervorragende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungswesen und zusammen wollen wir Nexus 20 von CiTech als modernstes, transformatives Kommunikations- und ISR-System für die US-Streitkräfte und ihre Verbündeten positionieren.

Strategische Ausrichtung

Die Zusammenarbeit steht im Einklang mit dem Ziel von CiTech, seine Präsenz auf NATO- und Five Eyes-Länder auszuweiten, um souveräne Verteidigungsinitiativen und die Interoperabilität von Koalitionen zu unterstützen. Die nachweislichen Erfolge von Pathfinder in den Bereichen strategische Geschäftsentwicklung, Umsatzsteigerung und Auftragsvergabe auf US-Bundesebene ergänzen CiTechs Mission, fortschrittliche mobile Infrastrukturlösungen für Verteidigungs- und Notfalleinsätze bereitzustellen.

Jason Kirby, President von Pathfinder Ventures, bringt als ehemaliger Kommandeur der Spezialeinheiten der US-Luftwaffe im indopazifischen Raum sowie durch seine langjährige Führungserfahrung in der Verteidigungsindustrie umfassende Führungskompetenz mit. Wir freuen uns, mit CiTech zusammenzuarbeiten, um seine erstklassige Technologie aus Australien auf den US-Markt zu bringen, so Jason Kirby, President von Pathfinder Ventures. Das Nexus 20-System geht auf kritische Bedürfnisse in den Bereichen mobile Kommunikation, ISR (Nachrichtendienst, Überwachung und Aufklärung) sowie Infrastruktur für UAS-Abwehr ein - mit einzigartigen technologischen Vorteilen, die wichtige Prioritäten in den Verteidigungssektoren der USA und ihrer Verbündeten abdecken.

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Direktor & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Pathfinder Ventures Inc.

Pathfinder Ventures Inc. ist eine Beratungs- und Geschäftsentwicklungsfirma mit Sitz in Delaware, die darauf spezialisiert ist, innovativen Unternehmen auf den Gebieten Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie nationale Sicherheit zu einem schnellen Marktzugang zu verhelfen. Pathfinder kann mit einem erfahrenen Führungsteam und tiefgreifenden Beziehungen zu US-Regierungsbehörden aufwarten und unterstützt seine Kunden in den Bereichen öffentliche Beschaffung und Auftragsvergabe auf Bundesebene.

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Westaustralien. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischen mobilen Telekommunikationsdiensten zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glaubt, kann, plant, wird, erwartet, beabsichtigt, könnte, schätzt, prognostiziert und projiziert sowie an ähnlichen Ausdrücken und deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

