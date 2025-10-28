IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: ISX Financial EU: BankTech ebnet den Weg mit guten Halbjahresergebnissen für 2025

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: ISX Financial EU: BankTech ebnet den Weg mit guten Halbjahresergebnissen für 2025

ISX Financial EU Plc, ein Anbieter von regulierten Transaktionsbankdienstleistungen und Echtzeit-Zahlungstechnologie in Europa und Großbritannien, erzielte im ersten Halbjahr 2025 gute Ergebnisse mit steigenden Umsätzen, einer soliden Bilanz und einer klaren Wachstumsstrategie.

ISX Financial EU Plc (ISXX) konnte jüngst seine Position als wachstumsstarkes BankTech-Unternehmen festigen. Das Unternehmen entwickelt umfassende digitale Zahlungs- und Banklösungen für Geschäftskunden - von E-Geld-Konten und Zahlungsabwicklung bis hin zu Open-Banking- und Compliance-Technologien.

Stetiges Wachstum bei stabiler Ertragskraft

ISXX steigerte seinen Umsatz im ersten Halbjahr 2025 auf 27,7 Millionen Euro - ein Plus von rund 5 % gegenüber dem Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 6 % auf 12,3 Mio. . Die Betriebsausgaben blieben weitgehend im Rahmen des Budgets.

In der Bilanz stieg das Eigenkapital auf 54,1 Mio. , während die aufsichtsrechtlichen Eigenmittel 44,7 Mio. erreichten. Das Working Capital stieg auf 39,4 Mio. und die Verbindlichkeiten sanken um 8 %, was als Zeichen für eine stärkere Finanzbasis und hohe operative Stabilität gewertet werden kann.

Das Unternehmen nutzt seine Skaleneffekte, um Margen zu sichern und gleichzeitig in neue Geschäftsbereiche zu investieren.

Strategischer Kurs in einem dynamischen Marktumfeld

Das Unternehmen profitiert u.a. von globalen Trends wie Echtzeit-Zahlungen, digitaler Compliance und automatisierten grenzüberschreitenden Transaktionen. Dies sind Bereiche, in denen Geschwindigkeit, Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von großer Bedeutung sind.

Da die Kapitalbasis auch Spielraum für Expansion und technologische Entwicklung schafft, investiert ISXX derzeit in neue Produkte, Schnittstellen und wertschöpfende Partnerschaften, um seine Plattform international weiter auszubauen.

Die Unternehmensleitung bleibt auch für das zweite Halbjahr 2025 optimistisch: Neue Produktinitiativen, ein wachsender Kundenstamm und die fortschreitende Digitalisierung des Zahlungsverkehrs könnten das Wachstum weiter vorantreiben - das Management.

