IRW-News: Sienna Resources: Sienna Resources Inc. schließt erste Tranche der Privatplatzierung zur Finanzierung verschiedener Arbeitsprogramme ab

IRW-PRESS: Sienna Resources: Sienna Resources Inc. schließt erste Tranche der Privatplatzierung zur Finanzierung verschiedener Arbeitsprogramme ab

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung, Veröffentlichung oder Distribution - direkt oder indirekt, ganz oder teilweise - in oder in die Vereinigten Staaten bestimmt.

VANCOUVER, BC, 28. Oktober 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (TSX.V: SIEN) (FWE: A418KR) (das Unternehmen oder Sienna) freut sich, bekannt geben zu können, dass es im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 17. Oktober 2025 die erste Tranche seiner Privatplatzierung (die Finanzierung) abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen insgesamt 15.322.001 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,12 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 1.838.640 $ emittiert hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einem übertragbaren Warrant zum Kauf einer Aktie (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 27. Oktober 2030 zum Erwerb einer Aktie (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,17 $ pro Warrant-Aktie.

Das Unternehmen zahlte im Zusammenhang mit der Finanzierung Vermittlungsgebühren in Höhe von 78.111 $ in bar und emittierte 591.543 nicht übertragbare Warrants zum Kauf einer Aktie (die Vermittler-Warrants) an bestimmte Vermittler. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 27. Oktober 2027 zum Erwerb einer Aktie (jeweils eine Vermittler-Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,17 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie.

Alle im Zusammenhang mit der Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist bis zum 28. Februar 2026.

Der Nettoerlös aus der Finanzierung wird voraussichtlich für das allgemeine Working Capital sowie für die Evaluierung von und die Arbeit an bestehenden Projekten verwendet werden, einschließlich der erwarteten Bohrprogramme für Gold und Lithium. Die Finanzierung unterliegt der abschließenden Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Jason Gigliotti, President von Sienna, erklärte: Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss des ersten Teils der Platzierung bekannt geben zu können. Die gesammelten Mittel sind mehr als ausreichend, um die Kosten für mehrere Arbeitsprogramme zu decken und ein solides Marketingbudget zu finanzieren. Wir möchten uns bei allen Zeichnern für ihre kontinuierliche Unterstützung bedanken. Wir verpflichten uns auch weiterhin, sicherzustellen, dass diese Platzierung allen Aktionären zugutekommt, das künftige Wachstum von Sienna fördert und den Shareholder Value maximiert.

Die nächste Tranche der Finanzierung wird voraussichtlich in Kürze abgeschlossen. Bei Fragen zu dieser Platzierung wenden Sie sich bitte direkt an Jason Gigliotti per E-Mail an info@siennaresources.com oder unter der Rufnummer 604.897.7440.

Die ausgegebenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des Gesetzes von 1933 angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Kontaktdaten

Tel: 1604-646-6900

www.siennaresourcesinc.com

Jason Gigliotti

President

Sienna Resources Inc.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81567

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81567&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA82621E2050

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.