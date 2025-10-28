Netanjahu ordnet 'intensive Angriffe' im Gazastreifen an
dpa-AFX · Uhr
TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Armee angewiesen, sofort "intensive Angriffe" im Gazastreifen auszuführen. Dies teilte das Büro Netanjahus nach einer Sicherheitsberatung des Regierungschefs mit./le/DP/jha
