Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG

28.10.2025 / 11:50 CET/CEST
Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG

     Unternehmen:               PVA TePla AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      28.10.2025
     Kursziel:                  35,00 EUR (zuvor 34,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Q3: Starker Auftragseingang überstrahlt Prognoseanpassung

PVA TePla hat am Freitag eine Gewinnwarnung sowie vorläufige Zahlen für das
dritte Quartal vermeldet. Gleichzeitig konnte das Unternehmen einen
hervorragenden Auftragseingang vermelden, der den Aufschwung der letzten
Quartale bestätigt und den Grundstein für ein signifikantes Wachstum in 2026
legen dürfte.

[Tabelle]

Projektverzögerungen führen zu schwachem Q3: Die Anpassung der
Jahresprognose erfolgte nach einem schwachen dritten Quartal, in dem der
Umsatz analog zum ersten Halbjahr zweistellig rückläufig war und damit das
Erreichen der bisherigen Unternehmensprognose unwahrscheinlich werden lässt.
Hintergrund für die Anpassung der Top Line-Guidance von 260-280 Mio. EUR
zuvor auf nun 235-255 Mio. sind Verzögerungen bei mehreren Projekten infolge
von handelspolitischen Unsicherheiten. Diese führten bei einzelnen Kunden zu
Anpassungen, bspw. zu Lieferverlagerungen in andere Fertigungsstandorte, was
die Umsatzrealisierung ins erste Halbjahr 2026 verschiebt.

Die fehlenden Bruttoerträge aufgrund der schwachen Top Line wirkten
unmittelbar auf die Ertragsseite, sodass auch das EBITDA mit 3,8 Mio. EUR
deutlich gegenüber dem Vorjahr zurückging. Folgerichtig wurde auch die
Bottom Line-Guidance auf 25-30 Mio. EUR EBITDA (zuvor: 34-39 Mio. EUR)
angepasst.

Starker Auftragseingang als Grundlage für zweistelliges Wachstum in 2026:
Trotz der temporären Belastung durch Projektverschiebungen zeigt sich die
Nachfragebasis äußerst robust. Der Auftragseingang setzte die positive
Dynamik der vergangenen Quartale fort und erreichte mit EUR 72,8 Mio. (Q3
2024: EUR 34,7 Mio.) das höchste Quartalsniveau der vergangenen drei Jahre.
Diese Entwicklung dürfte erheblichen Rückenwind für das kommende
Geschäftsjahr geben, da sowohl die verschobenen Projekte realisiert werden
sollten, als auch der starke Auftragseingang umsatzseitig realisiert wird.
Dementsprechend passen wir zwar unsere Prognosen für das laufende Jahr nach
unten an, erhöhen aber gleichzeitig die Schätzungen für die kommenden Jahre
sowohl im Umsatz als auch im EBITDA.

Fazit: Die Gewinnwarnung scheint uns zeitlicher Natur zu sein und dürfte
keine strukturelle Nachfrageschwäche widerspiegeln. Der momentan starke
Auftragseingang, der sich nach einem schwachen Jahr 2024 deutlich erholt
hat, zeigt u.E. das wachsende Interesse an den Produkten der PVA TePla. Die
positiven Aussichten lassen für 2026 ein signifikantes Umsatz- und
Margenwachstum erwarten, sodass 2026 ein entscheidender Schritt in Richtung
des Mittelfristziels gelingen sollte. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung
mit einem leicht erhöhten Kursziel i.H.v. 35,00 EUR (zuvor: 34,00 EUR).



PVA TePla

