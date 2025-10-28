W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Aktienanalyse 28.10.2025

PayPal & ChatGPT: Enttäuschung oder strategischer Wendepunkt?

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:

In dieser Ausgabe schaut Martin sich PayPal genauer an – mit Fokus auf die aktuellen Quartalszahlen, die strategischen Weichenstellungen und die Frage, wie nachhaltig die Verbesserung der Profitabilität wirklich ist. Besonders spannend: Welche Rolle spielt die Integration in ChatGPT und das neue KI-getriebene Commerce-Modell? Und wie verändert das den Wettbewerb im Payment-Markt?  

Martin spricht darüber, wo PayPal aktuell steht, welche Kennzahlen wirklich wichtig sind – und was Anleger jetzt im Blick behalten sollten. Ohne Hype, ohne Panik, sondern fundiert und einordnend.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Paypal

Das könnte dich auch interessieren

Aktienanalyse 23.10.2025
Ist LVS der asiatische Cashflow-König?23. Okt. · onvista
Martin Goersch
Aktienanalyse 22.10.2025
RTX: Starkes Quartal, starke Story - Was hinter dem Boom steckt22. Okt. · onvista
Martin Goersch
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden