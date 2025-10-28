Aktienanalyse 28.10.2025
PayPal & ChatGPT: Enttäuschung oder strategischer Wendepunkt?
onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
In dieser Ausgabe schaut Martin sich PayPal genauer an – mit Fokus auf die aktuellen Quartalszahlen, die strategischen Weichenstellungen und die Frage, wie nachhaltig die Verbesserung der Profitabilität wirklich ist. Besonders spannend: Welche Rolle spielt die Integration in ChatGPT und das neue KI-getriebene Commerce-Modell? Und wie verändert das den Wettbewerb im Payment-Markt?
Martin spricht darüber, wo PayPal aktuell steht, welche Kennzahlen wirklich wichtig sind – und was Anleger jetzt im Blick behalten sollten. Ohne Hype, ohne Panik, sondern fundiert und einordnend.
