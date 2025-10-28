W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Quartalsbericht veröffentlicht

PayPal übertrifft Erwartungen und zahlt erstmals Dividende

onvista · Uhr
Quelle: Evolf/Shutterstock.com

Der Zahlungsdienstleister PayPal kam vorbörslich mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal Dieses konnte sich durchaus sehen lassen - die Aktie liegt vorbörslich zweistellig im Plus.

PayPal übertrifft Umsatz- und Gewinnschätzungen

PayPal übertraf im dritten Quartal 2025 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,34 Dollar und einem Umsatz von 9,42 Milliarden Dollar die Analystenschätzungen deutlich. Das Unternehmen hob zudem seine Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 5,35 bis 5,39 Dollar an, nachdem eine Kooperation mit OpenAI bekanntgegeben wurde, bei der PayPals digitale Geldbörse in ChatGPT integriert werden soll.

zum Quartalsbericht

Erstmals eine Quartalsdividende

Gleichzeitig beschloss PayPal erstmals überhaupt eine Quartals-Dividende von 14 Cent pro Aktie. Hintergrund der gesteigerten Erwartungen ist eine weiterhin starke Konsumausgabebereitschaft. Die Prognose hatte im Juli bei 5,15–5,30 Dollar gelegen – die neue Zielspanne zeigt somit ein deutlich gestiegenes Vertrauen des Unternehmens in seine Ertragskraft.

Chartzeit Eilmeldung
PayPal - der Boden könnte drin sein18.02.2025 · 10:54 Uhr · onvista
PayPal - der Boden könnte drin sein

Für den heutigen Handelstag zeichnet sich eine euphorische Eröffnung ab - die Aktie wird im vorbörslichen Handel aktuell elf Dollar oder knapp 16 Prozent höher gehandelt. Nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten kaum von der Euphorie an der Wall Street profitierte könnten die heutigen Zahlen für ordentlich Rückenwind sorgen in den kommenden Wochen.

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen bei der Paypal-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (UQ17VN) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 6,43 (Stand: 28.10.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 66,12 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen bei der Paypal-Aktie ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (UJ1JB8) von UBS investieren. Der Hebel liegt bei 4,95 (Stand: 28.10.2025), die K.O.-Schwelle liegt bei 89,93 US Dollar bei unbegrenzter Laufzeit.

Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie beim Klick auf das Dokumenten-Symbol auf der folgenden Seite. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Aktueller Kurs
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Paypal

