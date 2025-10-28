PayPal übertrifft Erwartungen und zahlt erstmals Dividende

Der Zahlungsdienstleister PayPal kam vorbörslich mit seinen Zahlen für das abgelaufene Quartal Dieses konnte sich durchaus sehen lassen - die Aktie liegt vorbörslich zweistellig im Plus.

PayPal übertrifft Umsatz- und Gewinnschätzungen

PayPal übertraf im dritten Quartal 2025 mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,34 Dollar und einem Umsatz von 9,42 Milliarden Dollar die Analystenschätzungen deutlich. Das Unternehmen hob zudem seine Jahresprognose für den bereinigten Gewinn je Aktie auf 5,35 bis 5,39 Dollar an, nachdem eine Kooperation mit OpenAI bekanntgegeben wurde, bei der PayPals digitale Geldbörse in ChatGPT integriert werden soll.

Erstmals eine Quartalsdividende

Gleichzeitig beschloss PayPal erstmals überhaupt eine Quartals-Dividende von 14 Cent pro Aktie. Hintergrund der gesteigerten Erwartungen ist eine weiterhin starke Konsumausgabebereitschaft. Die Prognose hatte im Juli bei 5,15–5,30 Dollar gelegen – die neue Zielspanne zeigt somit ein deutlich gestiegenes Vertrauen des Unternehmens in seine Ertragskraft.

Für den heutigen Handelstag zeichnet sich eine euphorische Eröffnung ab - die Aktie wird im vorbörslichen Handel aktuell elf Dollar oder knapp 16 Prozent höher gehandelt. Nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten kaum von der Euphorie an der Wall Street profitierte könnten die heutigen Zahlen für ordentlich Rückenwind sorgen in den kommenden Wochen.