Reiche: US-Sanktionen treffen Rosneft in Deutschland nicht

- von Holger Hansen

Berlin (Reuters) - Der unter Treuhandverwaltung stehende Energiekonzern Rosneft ist in Deutschland nach Angaben von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche nicht von den neuen US-Sanktionen gegen Russland betroffen.

Die USA hätten in einem sogenannten Letter of Comfort anerkannt, dass das Unternehmen in Deutschland vollständig von der russischen Muttergesellschaft getrennt sei, sagte Reiche am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des Außenwirtschaftstages in Berlin. Die Zusicherung sei in der Nacht eingegangen. Damit sei für Kunden die Unsicherheit beseitigt, ob sie beim Kauf von Produkten des Unternehmens von US-Sanktionen betroffen sein könnten. Die Erklärung sei nach ihrem Verständnis vorerst unbefristet.

