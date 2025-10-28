Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem schwächeren Start bleibt der deutsche Leitindex auch am Dienstag auf Abstand zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im US-chinesischen Zollstreit am Vorabend weiter gegangen war. Am deutschen Markt kommen am Dienstag Quartalsberichte und teils trübere Ausblicke von Unternehmen nicht so gut an.

Gut eine Stunde nach Eröffnung sank der deutsche Leitindex um etwa 0,30 Prozent auf 24.245 Punkte. Sein Rekord bei 24.771 Punkten ist ein gutes Stück weg.

Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne gab um 0,03 Prozent auf 30.133 Punkte nach. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50, verlor 0,2 Prozent.

In Asien gab es am Morgen leichte Abgaben. Die positiven Handelsvorgaben aus den USA seien im asiatischen Handel nicht widergespiegelt, sondern von ausgedehnten Gewinnmitnahmen überlagert worden, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow.

"Die Investoren sind über die Handelsabkommen der USA mit den asiatischen Staaten Vietnam, Malaysia und Kambodscha enttäuscht." Die USA drückten in allen Belangen ihre Forderungen durch und das seien keine guten Vorzeichen für die laufenden Verhandlungen mit China.

Süss erschreckt Anleger mit entäuschendem Margentrend

Für die Anleger von Süss Microtec wird der Dienstag wohl ein tiefroter Handelstag. Nachdem der Halbleiterzulieferer am Vorabend nach Börsenschluss überraschend schwache Eckdaten für das dritte Quartal vorgelegt und seine Profitabilitätsziele gesenkt hat, brach der Kurs gut eine Stunde nach Handelsstart um etwa 22,7 Prozent auf Xetra ein.

Zeitweise hatte der außerbörsliche Abschlag auch schon etwa ein Viertel betragen, zuletzt aber hielten sich die Aktien zumindest knapp über der 30-Euro-Marke. Die bisherigen Kursgewinne im Oktober-Verlauf sind damit jedoch wieder Geschichte.

Im dritten Quartal verfehlte das Unternehmen margenseitig die Expertenvorhersagen. Daraufhin wurden sowohl für die Bruttomarge als auch die operative Gewinnmarge (Ebit) die Zielspannen verringert. Laut dem Jefferies-Experten Janardan Menon basiert dies auf der Erwartung, dass auch im Schlussquartal keine wesentlichen Profitabilitätsverbesserungen zu erwarten sind.

Er wies auch auf den Auftragseingang im dritten Quartal hin, der ebenfalls deutlich schwächer als erwartet gewesen sei. Menon sieht darin keine gute Basis auch für den 2026er Ausblick.

Nordex auf Erholungsrally nach Schwächephase und Margenausblick

Eine optimistischere Prognose für die diesjährige Gewinnmarge lässt am Dienstag die zuletzt abgerutschten Aktien von Nordex wieder hochspringen. Etwa eine Stunde nach Handelsstart auf der Plattform Xetra zogen die Aktien des Herstellers von Windkraftanlagen um circa zwölf Prozent auf 24,76 Euro an, nachdem sie in den vergangenen zwei Wochen eine Schwächephase durchgemacht und ihr niedrigstes Niveau seit fast einem Monat erreicht hatten. Diese Schwäche können sie nun wieder ausgleichen.

Nach einem dritten Quartal, in dem Nordex im Vorjahresvergleich fast doppelt so profitabel war, sieht das Unternehmen die diesjährige operative Marge (Ebitda) nun bei 7,5 bis 8,5 Prozent, nachdem die Spanne bislang bei 5,0 bis 7,0 Prozent gelegen hatte. Das Management rechnet im vierten Quartal mit zusätzlichen Gewinnen und starken Auftragseingängen.

Analysten wie Vivek Midha von der Citigroup sehen auf dieser Basis nicht nur viel Aufwärtspotenzial für den diesjährigen Analystenkonsens, sondern auch mit Blick auf das kommende Jahr. "Die Margensteigerung von Nordex zeugt von einer soliden Umsetzung und einer besseren Kostenkontrolle", sagte ein Börsianer.

Siltronic weiter im Aufwind unbeirrt von Quartalszahlen

Die jüngste Kursrally seit dem September-Tief geht bei Siltronic auch am Dienstag nicht zu Ende. Nach ihrem Dreh ins Minus vom Vortag waren sie zwar zum Handelsauftakt noch einmal um drei Prozent gefallen, dann aber griffen die Anleger umgehend wieder zu. Gut eine Stunde nach Handelsstart sprangen sie auf Xetra mit fast 3,2 Prozent ins Plus und erreichten mit 60,60 Euro ein erneutes Einjahreshoch.

Im September waren die Titel mit 31,70 Euro noch auf ein Tief seit 2016 gefallen, von dem sie sich mittlerweile fast verdoppelt haben.

Analyst Constantin Hesse sieht nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht wurde. In den Ergebnissen sah er in seiner ersten Einschätzung keine wirklichen Überraschungen. Einsparungen hätten geholfen, Lieferverzögerungen zu kompensieren.

Wegen Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal und negativer Währungseffekte hätten sich Umsatz und Profitabilität nur temporär abgeschwächt, hieß es vom Unternehmen. Der Chip-Zulieferer sieht sich daher nach wie vor auf Kurs zu den Jahreszielen, auch wenn das Marktumfeld schwierig bleibe.

(mit Material von dpa-AFX)