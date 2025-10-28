Siltronic bestätigt Jahresziele - Margenausblick eingeengt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chip-Zulieferer Siltronic sieht sich in einem unverändert schwierigen Umfeld auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Im dritten Quartal machten sich wie erwartet deutliche Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal und negative Währungseffekte bemerkbar, wodurch sich Umsatz und Profitabilität temporär abgeschwächt haben, sagte Siltronic-Chef Michael Heckmeier bei der Zahlenvorlage am Dienstag. In diesem Umfeld steuert die Beteiligung von Wacker Chemie weiterhin mit Einsparungen gegen.

Heckmeier erwartet für 2025 weiterhin einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahresniveau von 1,4 Milliarden Euro. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen 22 bis 24 Prozent hängen bleiben, nach bisher avisierten 21 bis 25 Prozent.

In den drei Monaten bis Ende September erzielte der Hersteller von Silizium-Wafern einen Umsatz von gut 300 Millionen Euro, was 16 Prozent weniger ist als vor einem Jahr. Das Ebitda sank um gut ein Viertel auf 65,7 Millionen Euro. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen mit einem Minus von knapp 44 Millionen Euro in die Verlustzone, nachdem vor einem Jahr noch ein Überschuss von knapp 19 Millionen Euro erzielt worden war. Dabei spielten auch planmäßig höhere Abschreibungen auf ein neues Werk in Singapur eine Rolle./mis/stk