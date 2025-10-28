TAGESVORSCHAU: Termine am 28. Oktober 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 28. Oktober 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Ceconomy, Q4-Umsatz 07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen 07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz 07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen 07:00 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz 07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz 07:30 DEU: Symrise, Q3-Zahlen 07:30 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen 07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz 07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen 07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz 08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen 08:30 DEU: Nordex, Analystenkonferenz zu Q3 10:55 USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen 11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen 12:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen 12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen 14:00 DEU: Deutsche Börse, Analystenkonferenz zu Q3 17:45 CHE: Temenos Group, Q3-Zahlen 18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen 21:00 CHE: Logitech, Q2-Zahlen 21:00 USA: Booking Holdings, Q3-Zahlen 21:00 USA: Visa, Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen (Call am 29.10.25 um 8.30 h) USA: Corning, Q3-Zahlen USA: Electronic Arts, Inc, Q3-Zahlen USA: Edison International, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 9/25 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/25 10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/25 14:00 USA: FHFA-Hauspreisindex 8/25 15:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 10/25 15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/25 SONSTIGE TERMINE DEU: GRIDexpo - Internationale Fachmesse für intelligente Stromnetze, Düsseldorf Die erstmals ausgerichtete Messe soll eine Plattform für Technologien rund um die Stromnetze der Zukunft sein. Der Zentralverband der Elektroindustrie (ZVEI) ist strategischer Partner. DEU: Außenwirtschaftstag des Bundeswirtschaftsministerium zu Chancen für die deutsche Außenwirtschaft im geopolitischen Spannungsfeld mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Berlin

