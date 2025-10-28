Verbio - Da ist der Befreiungsschlag

Nach einer langen Durststrecke von November 2022 bis zum Frühjahr 2025 diskutierten wir bei der Verbio-Aktie zuletzt die Möglichkeit eines „ganz großen Befreiungsschlags“ (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. Oktober). Dank des Spurts über die horizontalen Barrieren bei 13,05/13,36/13,92 EUR ist der Titel nun einen entscheidenden Schritt weiter – sprich nach dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Jahre ist auch die strategische Bodenbildung seit Dezember 2024 abgeschlossen. Untermauert wird der Gezeitenwandel durch nicht minder bemerkenswerte Indikatorsignale. Hervorheben möchten wir den MACD, der auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat, sowie die zusätzliche Bodenbildung im Verlauf des RSI. Ein weiteres Argument liefert der Halbjahreschart: In der hohen Zeitebene hat das Papier einen lehrbuchmäßigen „Hammer“ ausgebildet. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 6 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 19 EUR. Diese Zielmarke harmoniert hervorragend mit diversen Hoch- und Tiefpunkten aus dem Jahr 2024. Um die Trendwende nicht zu negieren, gilt es dagegen, das Januarhoch bei 13,05 EUR zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

Verbio (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Verbio

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.