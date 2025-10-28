W​e​r​b​u​n​g ausblenden
W​e​r​b​u​n​g von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Verbio - Da ist der Befreiungsschlag

HSBC · Uhr
Erneuerbare Energien
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Da ist der Befreiungsschlag

Nach einer langen Durststrecke von November 2022 bis zum Frühjahr 2025 diskutierten wir bei der Verbio-Aktie zuletzt die Möglichkeit eines „ganz großen Befreiungsschlags“ (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 20. Oktober). Dank des Spurts über die horizontalen Barrieren bei 13,05/13,36/13,92 EUR ist der Titel nun einen entscheidenden Schritt weiter – sprich nach dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Jahre ist auch die strategische Bodenbildung seit Dezember 2024 abgeschlossen. Untermauert wird der Gezeitenwandel durch nicht minder bemerkenswerte Indikatorsignale. Hervorheben möchten wir den MACD, der auf historisch niedrigem Niveau ein neues Einstiegssignal generiert hat, sowie die zusätzliche Bodenbildung im Verlauf des RSI. Ein weiteres Argument liefert der Halbjahreschart: In der hohen Zeitebene hat das Papier einen lehrbuchmäßigen „Hammer“ ausgebildet. Aus der Höhe der unteren Umkehr ergibt sich ein rechnerisches Anschlusspotenzial von gut 6 EUR bzw. ein Kursziel im Bereich von 19 EUR. Diese Zielmarke harmoniert hervorragend mit diversen Hoch- und Tiefpunkten aus dem Jahr 2024. Um die Trendwende nicht zu negieren, gilt es dagegen, das Januarhoch bei 13,05 EUR zukünftig nicht mehr zu unterschreiten.

Verbio (Monthly)

Chart Verbio
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Verbio

Chart Verbio
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Verbio

Das könnte dich auch interessieren

Hersteller von Wechselrichtern
Aktie von SMA Solar notiert auf Hoch seit Juli 2024gestern, 17:00 Uhr · dpa-AFX
Aktie von SMA Solar notiert auf Hoch seit Juli 2024
Hamburger Windturbinenbauer
Nordex hebt Gewinnprognose anheute, 08:04 Uhr · Reuters
Nordex hebt Gewinnprognose an
Weitere Artikel
W​e​r​b​u​n​g ausblenden