Adidas-Nettogewinn steigt im Quartal nur leicht

München (Reuters) - Die starken operativen Zuwächse bei Adidas haben sich im dritten Quartal kaum im Nettogewinn widergespiegelt.

Das Nettoergebnis aus dem fortgeführten Geschäft stieg zwischen Juli und September nur um drei Prozent auf 482 Millionen Euro, wie der weltweit zweitgrößte Sportartikelhersteller nach Nike am Mittwoch in Herzogenaurach mitteilte. Das liege an Währungs- und Inflationseffekten sowie höheren Steuern, erklärte Adidas. Das Betriebsergebnis war dagegen um 23 Prozent auf 736 Millionen Euro nach oben geschnellt, wie das Unternehmen bereits in der vergangenen Woche mitgeteilt hatte.

Nach den ersten neun Monaten hat Adidas einen Nettogewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 1,29 (Vorjahreszeitraum: 0,85) Milliarden Euro in der Tasche, das entspricht einer Steigerung von 52 Prozent. Um die erhöhte Jahresprognose für das Betriebsergebnis zu erreichen, muss der Konzern im laufenden vierten Quartal nur noch gut 100 Millionen Euro erwirtschaften. Nach neun Monaten liegt das Betriebsergebnis bei 1,89 (1,28) Milliarden Euro. Vorstandschef Björn Gulden hatte zuletzt einen Betriebsgewinn von zwei Milliarden in Aussicht gestellt.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)