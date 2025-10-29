AKTIE IM FOKUS: BASF deutlich höher - 200-Tage-Linie im Blick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Quartalszahlen der BASF sind am Mittwoch auf positives Echo gestoßen. Die Papiere des Chemiekonzerns legten im frühen Handel um 3,4 Prozent auf 44,46 Euro zu. Im weiter nur wenig veränderten Leitindex Dax waren sie damit unter den stärksten Werten.

Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild für die BASF-Titel mit dem aktuellen Kurszuwachs auf. In der längerfristigen Betrachtung bewegt sich der Kurs aber weiter seitwärts. Wichtig wäre daher der Sprung über die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 44,85 Euro verläuft. Im Bereich 42 Euro sind die Papiere unterstützt.

Der weltgrößte Chemiekonzern bekam zwar auch im dritten Quartal eine schwache Nachfrage zu spüren, der Gewinn fiel allerdings nicht so stark wie von Analysten befürchtet. Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies sieht den Quartalsbericht mitsamt den Aktienrückkäufen denn auch als Kursstütze./ajx/tih/mis