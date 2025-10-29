AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und DWS in der Gewinnspur
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank und ihre Fondstochter DWS haben am Mittwoch mit ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung bei Anlegern gepunktet.
Auf Tradegate verteuerten sich die im Dax notierten Papiere des größten deutschen Kredithauses um 2,8 Prozent zum Xetra-Schluss. Im MDax gewannen DWS 3,7 Prozent. Bei beiden Papieren könnte sich damit im Xetra-Handel die Mitte Oktober entstandene Kurslücke wieder schließen.
Die Deutsche Bank habe ertragsseitig klar positiv überrascht, sagte ein Händler. Zur DWS äußerten sich Analysten zufrieden: Starke Quartalszahlen, so die erste Reaktion von Jefferies. Man sei mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur./ajx/zb
