Alphabet - Vor den Quartalszahlen …

… ein Blick auf die charttechnischen Leitplanken der Alphabet-Aktie. Aufhänger für unsere letzte Analyse des Technologietitels war die Auflösung der Schiebezone zwischen 143 USD und 200 USD – und zwar mit einer hohen Relativen Stärke nach Levy (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 9. September). Mittlerweile hat das Papier das Kursziel aus der Tradingrange sowie eine Fibonacci-Projektion (263,18 USD) planmäßig abgearbeitet. Jüngst gelang erneut ein neues Allzeithoch (270,80 USD) und damit der Ausbruch aus einer weiteren Schiebezone (siehe Chart). Letztere hält ein Kursziel von rund 277 USD bereit. Viel wichtiger ist aber, dass es sich unverändert um einen absoluten Momentumtitel handelt und der Basisaufwärtstrend mehr als intakt ist. Im Sinne eines aktiven Money Managements wollen wir aber auch die wichtigsten Unterstützungen herausarbeiten. Die jüngste Aufwärtskurslücke (264,94 USD zu 262,51 USD) bildet zusammen mit dem o. g. Fibonacci-Level eine erste Haltezone, ehe die Begrenzungen der jüngsten Tradingrange bei 257 USD bzw. 237 USD weitere Auffangmarken abstecken.

Alphabet Class C (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Alphabet Class C

Quelle: LSEG, tradesignal²

