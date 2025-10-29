W​e​r​b​u​n​g ausblenden

ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für MTU auf 370 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für MTU von 350 auf 370 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Sam Burgess passte seine Schätzungen am Dienstag an den Quartalsbericht des Triebwerkherstellers an. Seine kurzfristigen Ergebnisprognosen hob er an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 12:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

