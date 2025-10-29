ANALYSE-FLASH: RBC belässt Mercedes-Benz auf 'Sector Perform' - Ziel 54 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Tom Narayan in seiner Reaktion vom Mittwoch. Der nur bestätigte Jahresausblick werfe aber die Frage auf, die Markterwartungen für das Schlussquartal sinken müssten oder ob das Management einfach nur konservativ plane. Den Aktienkurs könnte das unter Druck setzen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:24 / EDT

