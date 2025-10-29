W​e​r​b​u​n​g ausblenden

dpa-AFX · Uhr
APA ots news: OMV steigert CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten in Q3 2025 um 20 % auf EUR 1,3 Mrd*

Wien (APA-ots) - - Wesentlich höherer Beitrag aus den Bereichen Fuels und  
Chemicals, 
schwächerer Beitrag von Energy 

- Konzernerlöse von EUR 6,26 Mrd in herausforderndem Marktumfeld 

- Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net-Working-Capital- 
Positionen um 7 % auf EUR 1,49 Mrd gestiegen 

- Solide Bilanz mit Leverage-Grad von 16 % 

- Energy mit niedrigerem Ergebnis, hauptsächlich aufgrund negativer 
Markteffekte im Bereich Exploration & Production (E&P) und des 
fehlenden Beitrags des veräußerten SapuraOMV-Vermögenswerts 

- Fuels mit starkem Ergebnis durch gestiegene Raffineriemargen, 
verbesserte Performance von ADNOC Refining & ADNOC Global Trading und 
höhere Auslastung der Raffinerien 

- Ergebnis in Chemicals vor allem positiv beeinflusst durch die 
Umgliederung von Borealis auf zu Veräußerungszwecken gehaltenes 
Vermögen und verbesserte Olefinmargen 

- Fortschritte bei der Formierung von Borouge Group International, 
Abschluss in Q1 2026 erwartet 

OMV hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt 
gegeben. Das Unternehmen erzielte ein deutlich höheres CCS Operatives 
Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 1,3 Milliarden (Steigerung um 20 
Prozent) und einen den Aktionären zuzurechnenden CCS 
Periodenüberschuss vor Sondereffekten von EUR 594 Millionen.* Die 
soliden Umsatzerlöse des Konzerns beliefen sich auf EUR 6,26 
Milliarden. Der Cashflow aus der Betriebstätigkeit exklusive Net- 
Working-Capital-Positionen stieg um 7 Prozent auf EUR 1,49 
Milliarden, gestützt von der soliden Performance in allen 
Geschäftsbereichen. Im Geschäftsbereich Energy betrug das Operative 
Ergebnis vor Sondereffekten EUR 622 Millionen. Das 
Gasentwicklungsprojekt Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer 
liegt im Zeitplan. Die erste Gasproduktion wird 2027 erwartet. Im 
Geschäftsbereich Fuels belief sich das CCS Operative Ergebnis vor 
Sondereffekten auf EUR 413 Millionen, während der Bereich Chemicals 
ein Operatives Ergebnis vor Sondereffekten von EUR 222 Millionen 
verzeichnete. Das CCS Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten betrug EUR 
1,82. Mit einer Nettoverschuldung inklusive Leasing von EUR 4,23 
Milliarden und einem Leverage-Grad von 16 Prozent per Ende September 
2025 ist die Bilanz von OMV weiterhin resilient. 

Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender und CEO von OMV: "OMV treibt 
die agile Transformation des Konzerns weiter voran. Wir haben unser 
CCS Operatives Ergebnis vor Sondereffekten im dritten Quartal trotz 
eines herausfordernden Marktumfelds um 20 Prozent gesteigert - dazu 
haben alle unsere Geschäftsbereiche beigetragen. Dies beweist einmal 
mehr die finanzielle Resilienz unseres integrierten Geschäftsmodells 
und die Stärke unserer zukunftsorientierten Strategie 2030. Bei der 
Formierung des Unternehmens Borouge Group International, das zu einem 
der weltweit führenden Polyolefinhersteller werden soll, haben wir 
wichtige Meilensteine erreicht und erwarten den Abschluss im ersten 
Quartal 2026. Mit den bedeutenden Fortschritten beim Neptun Deep- 
Projekt von OMV Petrom und dem Ausbau unseres diversifizierten 
Gasportfolios sind wir bestens aufgestellt, um die Energieversorgung 
in Europa zu sichern und unsere Marktposition zu stärken.Ein weiterer 
wichtiger Moment war der Spatenstich für unsere 140-MW- 
Elektrolyseanlage für grünen Wasserstoff. Diese Anlage wird den 
Eigenbedarf von OMV decken und die Dekarbonisierung unserer 
Raffinerie in Schwechat unterstützen. Mit unserem jüngsten 
Kapitalmarkt-Update haben wir unsere strategische Ausrichtung 
neuerlich bekräftigt und damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit 
von OMV verdeutlicht." 

Das Operative Ergebnis vor Sondereffekten von Energy verringerte 
sich auf EUR 622 Millionen, hauptsächlich aufgrund negativer 
Markteffekte im Bereich Exploration & Production (E&P) sowie des 
fehlenden Beitrags des veräußerten SapuraOMV-Vermögenswerts. Höhere 
Verkaufsmengen konnten dies teilweise ausgleichen. Die 
Kohlenwasserstoffproduktion sank auf 304 kboe/d. Dies war 
hauptsächlich eine Folge der Veräußerung von SapuraOMV. Die höhere 
Produktion in Libyen hat den natürlichen Rückgang in Neuseeland und 
Norwegen mehr als ausgeglichen. Das Ergebnis von Gas Marketing & 
Power ging auf EUR 38 Millionen zurück. Dies ist auf das schwächere 
Ergebnis im Bereich Gas Marketing Westeuropa zurückzuführen. Ein 
stärkerer Beitrag von Gas & Power Osteuropa konnte das schwächere 
Ergebnis im Bereich Gas Marketing Westeuropa nicht ausgleichen. 

Im Geschäftsbereich Fuels stieg das CCS Operative Ergebnis vor 
Sondereffekten um 102 Prozent auf EUR 413 Millionen. Haupttreiber 
hierfür waren deutlich stärkere Raffinerie-Referenzmargen, ein 
signifikant verbessertes Ergebnis von ADNOC Refining & ADNOC Global 
Trading sowie der auf 91 Prozent gestiegene Auslastungsgrad der 
europäischen Raffinerien von OMV. Der Beitrag des Retail-Geschäfts 
ging leicht zurück. Hauptsächlich aufgrund einer weniger günstigen 
Preisentwicklung bei Ölprodukten. Dies wurde jedoch teilweise durch 
gestiegene Verkaufsmengen infolge der Akquisition von Tankstellen in 
Österreich und der Slowakei ausgeglichen. Das Ergebnis des Commercial 
-Geschäfts fiel niedriger aus, da sich die Margen aufgrund des 
langsamen Wirtschaftswachstums abschwächten. 

Im Bereich Chemicals stieg das Operative Ergebnis vor Sondereffekten 
um 64 Prozent auf EUR 222 Millionen. Dies war hauptsächlich darauf 
zurückzuführen, dass Borealis (mit Ausnahme der Borouge Beteiligungen 
) in die Position "zu Veräußerungszwecken gehalten" umgegliedert und 
als "aufgegebener Geschäftsbereich" ausgewiesen wurde. Zusätzliche 
Unterstützung in einem schwierigen Marktumfeld boten verbesserte 
Olefinmargen, während Borealis exklusive JVs schwächere Polyolefin- 
Verkaufsmengen, einen geringeren Vorteil bei der Verarbeitung 
leichter Rohstoffe und negative Lagerbewertungseffekte verzeichnete. 
Der Auslastungsgrad der europäischen Steamcracker, die von OMV und 
Borealis betrieben werden, war mit 84 Prozent etwas höher. 

Den OMV Quartalsbericht Q3 2025 finden Sie hier. 

* Die genannten Werte beziehen sich auf das dritte Quartal 2025; 
als Vergleichsgrößen dienen, sofern nicht abweichend gekennzeichnet, 
die Werte des dritten Quartals des Vorjahres. 

Über OMV 

Es ist unser Unternehmenszweck, die Grundlagen für ein 
nachhaltiges Leben neu zu erfinden. OMV wandelt sich zu einem 
integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, Kraftstoffe und 
Chemikalien mit einer Schlüsselrolle in der Kreislaufwirtschaft. 
Durch die schrittweise Umstellung auf ein kohlenstoffarmes Geschäft 
strebt OMV an, bis spätestens 2050 Netto-Null-Emissionen zu 
erreichen. Das Unternehmen erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von EUR 
34 Milliarden und beschäftigte rund 23.600 diverse und talentierte 
Mitarbeiter:innen weltweit. OMV Aktien werden an der Wiener Börse ( 
OMV) sowie in den USA an der OTCQX (OMVKY, OMVJF) gehandelt. Weitere 
Informationen auf www.omv.com 

Rückfragehinweis: 
   OMV Aktiengesellschaft 
   Peter Gräve 
   Telefon: +43 (1) 40 440-0 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0001    2025-10-29/07:13
OMV
APA

