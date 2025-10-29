DAX® - Batterie an kleinen Kerzenkörpern

Ungeachtet der zuletzt immer wieder angeführten konstruktiven Weichenstellungen kommt der DAX® derzeit nicht vom Fleck. Vielmehr pendeln die deutschen Standardwerte im Bereich von 24.200/24.300 Zählern seitwärts. Das gibt uns die Gelegenheit, ein Thema aus der letzten Woche nochmals ausführlich zu beleuchten. Die aktuelle Bewegungsarmut schlägt sich in verschiedenen Zeitebenen nieder. Beispielsweise haben sich im Wochenchart die Bollinger Bänder (akt. bei 24.643 bzw. 23.339 Punkten) sehr stark zusammengezogen. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo wollen wir aber vor allem die Konstellation im Monatsbereich hervorheben. Seit Juni kommt es hier zu einer ganzen Batterie an Monatskerzen mit kleinen Körpern. Letztlich unterstreicht dieses Phänomen die gegenwärtige Suche nach Orientierung. Die Serie an bewegungsarmen Monatskerzen wäre bei einem Anstieg über die jüngsten Hochs bei 24.639/24.771 Punkten nach oben aufgebrochen, während es auf der Unterseite, ein Abgleiten unter das Septembertief bei 23.285 Punkten zu verhindern gilt. Damit sind die Leitplanken für ein Ende der aktuellen Lethargie abgesteckt.

DAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.