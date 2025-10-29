DAX® - Batterie an kleinen Kerzenkörpern

Batterie an kleinen Kerzenkörpern
Ungeachtet der zuletzt immer wieder angeführten konstruktiven Weichenstellungen kommt der DAX® derzeit nicht vom Fleck. Vielmehr pendeln die deutschen Standardwerte im Bereich von 24.200/24.300 Zählern seitwärts. Das gibt uns die Gelegenheit, ein Thema aus der letzten Woche nochmals ausführlich zu beleuchten. Die aktuelle Bewegungsarmut schlägt sich in verschiedenen Zeitebenen nieder. Beispielsweise haben sich im Wochenchart die Bollinger Bänder (akt. bei 24.643 bzw. 23.339 Punkten) sehr stark zusammengezogen. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo wollen wir aber vor allem die Konstellation im Monatsbereich hervorheben. Seit Juni kommt es hier zu einer ganzen Batterie an Monatskerzen mit kleinen Körpern. Letztlich unterstreicht dieses Phänomen die gegenwärtige Suche nach Orientierung. Die Serie an bewegungsarmen Monatskerzen wäre bei einem Anstieg über die jüngsten Hochs bei 24.639/24.771 Punkten nach oben aufgebrochen, während es auf der Unterseite, ein Abgleiten unter das Septembertief bei 23.285 Punkten zu verhindern gilt. Damit sind die Leitplanken für ein Ende der aktuellen Lethargie abgesteckt.
DAX® (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
