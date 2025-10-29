W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Dax Vorbörse 29.10.2025

Wenig Bewegung im Dax zum Handelsstart - Rekorde an der Wall Street

onvista · Uhr
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Anleger gehen am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiterhin keine Risiken ein. Der Dax  dürfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.250 Punkten.

Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank seine Zinsentscheidung bekannt gegeben, wobei die Experten der NordLB ähnlich wie der Gesamtmarkt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgehen.

USA:  Gewinne

Die Rekordrally an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq 100 übersprangen dabei jeweils runde Marken. "Die KI-Party in New York geht weiter", kommentierte Christine Romar, Head of Europe beim Broker CMC Markets. Vor den Quartalsberichten ihrer bedeutendsten Mitglieder gehe es an der Nasdaq weiter nach oben.

Investoren wollten einen weiteren Rally-Schub nicht verpassen, sollten Microsoft, Alphabet  und Meta am Mittwoch sowie Apple und Amazon am Donnerstag erneut die Erwartungen übertreffen. Obendrein wird von der US-Notenbank Fed eine Zinssenkung um 0,25 Prozent erwartet. Diese Entscheidung steht ebenfalls zur Wochenmitte an. Der Dow sprang gleich zum Handelsstart erstmals über 47.900 Punkte.

Mit einem Aufschlag von 0,34 Prozent auf 47.706,37 Punkte ging der bekannteste Wall-Street-Index schließlich aus dem Tag. Für den marktbreiten S&P 500 ging es erstmalig über die Marke von 6.900 Punkten, bevor er mit plus 0,23 Prozent auf 6.890,89 Punkte schloss. Der Nasdaq 100 ließ die Marke von 26.000 Punkten hinter sich und legte um 0,74 Prozent auf 26.012,16 Zähler zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones47.706+ 0,34 Prozent
S&P 5006.890+ 0,23 Prozent
Nasdaq 23.827+ 0,80 Prozent

Asien: Gewinne in Japan und China

Die Aussicht auf umfangreiche staatliche Wirtschaftsmaßnahmen hat den japanischen Aktienmarkt am Mittwoch abermals angetrieben. Hinzu kommt eine gute Stimmung in der Techbranche. Der Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um gut zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen stieg um 0,7 Prozent, in Hongkong wurde am Mittwoch nicht gehandelt.

In Südkorea erklommt der Kospi ein Rekordhoch. Hier legten die Aktien des Speicherchipspezialisten SK Hynix nach Zahlen deutlich zu. Das Unternehmen hat sein gesamtes Speicherchip-Kontingent für das kommende Jahr bereits verkauft.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22551.307+ 1,97 Prozent
Hang Seng26.346+ 0 Prozent
CSI 3004.746+ 0,93 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future129,56- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,62+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen3,98+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1629- 0,14  Prozent
Dollar in Yen152,38+ 0,47 Prozent
Euro in Yen177,20+ 0,42 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent64,38 USD- 0,29  USD
WTI60,11 USD- 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 84 (86) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 32 (25) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 91,60 (93,00) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 116 (122) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 246 (244) EUR - 'NEUTRAL'  

Redaktion onvista/dpa-AFX

