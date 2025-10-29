Anleger gehen am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt weiterhin keine Risiken ein. Der Dax dürfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen. Der Broker IG taxierte den Dax eine Stunde vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.250 Punkten.

Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank seine Zinsentscheidung bekannt gegeben, wobei die Experten der NordLB ähnlich wie der Gesamtmarkt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgehen.

USA: Gewinne

Die Rekordrally an den US-Börsen hat sich am Dienstag fortgesetzt. Dow Jones Industrial, S&P 500 und Nasdaq 100 übersprangen dabei jeweils runde Marken. "Die KI-Party in New York geht weiter", kommentierte Christine Romar, Head of Europe beim Broker CMC Markets. Vor den Quartalsberichten ihrer bedeutendsten Mitglieder gehe es an der Nasdaq weiter nach oben.

Investoren wollten einen weiteren Rally-Schub nicht verpassen, sollten Microsoft, Alphabet und Meta am Mittwoch sowie Apple und Amazon am Donnerstag erneut die Erwartungen übertreffen. Obendrein wird von der US-Notenbank Fed eine Zinssenkung um 0,25 Prozent erwartet. Diese Entscheidung steht ebenfalls zur Wochenmitte an. Der Dow sprang gleich zum Handelsstart erstmals über 47.900 Punkte.

Mit einem Aufschlag von 0,34 Prozent auf 47.706,37 Punkte ging der bekannteste Wall-Street-Index schließlich aus dem Tag. Für den marktbreiten S&P 500 ging es erstmalig über die Marke von 6.900 Punkten, bevor er mit plus 0,23 Prozent auf 6.890,89 Punkte schloss. Der Nasdaq 100 ließ die Marke von 26.000 Punkten hinter sich und legte um 0,74 Prozent auf 26.012,16 Zähler zu.

Index Punkte Veränderung Dow Jones 47.706 + 0,34 Prozent &P 500 6.890 + 0,23 Prozent Nasdaq 23.827 + 0,80 Prozent

Asien: Gewinne in Japan und China

Die Aussicht auf umfangreiche staatliche Wirtschaftsmaßnahmen hat den japanischen Aktienmarkt am Mittwoch abermals angetrieben. Hinzu kommt eine gute Stimmung in der Techbranche. Der Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um gut zwei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen stieg um 0,7 Prozent, in Hongkong wurde am Mittwoch nicht gehandelt.

In Südkorea erklommt der Kospi ein Rekordhoch. Hier legten die Aktien des Speicherchipspezialisten SK Hynix nach Zahlen deutlich zu. Das Unternehmen hat sein gesamtes Speicherchip-Kontingent für das kommende Jahr bereits verkauft.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 51.307 + 1,97 Prozent Hang Seng 26.346 + 0 Prozent CSI 300 4.746 + 0,93 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 129,56 - 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 2,62 + 0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 3,98 + 0,04 Prozentpunkte

Devisen:

Rohöl:

Sorte Preis Veränderung Brent 64,38 USD - 0,29 USD WTI 60,11 USD - 0,37 USD

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 84 (86) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NORDEX AUF 32 (25) EUR - 'BUY'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 91,60 (93,00) EUR - 'HOLD'

CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 116 (122) EUR - 'BUY'

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 246 (244) EUR - 'NEUTRAL'

Redaktion onvista/dpa-AFX